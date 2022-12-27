Про що домовляються між собою Іран та росія

18:29 27 грудня Київ, Україна

Росія та Іран – дві країни-вигнанці у світі. Введені проти них санкції роблять ці держави небезпечними для цивілізованого світу. На знак протесту та зміцнення співпраці між собою, кремль та Тегеран вирішили кинути виклик світовій фінансовій системі та відмовитися від використання американського долара для двосторонньої торгівлі.

Санкції проти росії та Ірану було введено не просто так. Будь-які обмеження запроваджуються з метою припинити порушення міжнародного права. Обидві країни є членами міжнародних організацій і, зокрема, ООН, отже, зобов'язані дотримуватися єдиних правил, створених для підтримки миру на Землі, боротьби за права людини, захисту довкілля тощо.

Для економік цих країн справжнім ударом стало відключення від системи платежів SWIFT. Якщо деякі основні банки росії отримали обмеження у зв'язку з вторгненням в Україну, Тегеран виявився відрізаним від SWIFT через спонсорство тероризму та постійні погрози створення ядерної бомби, а служба обміну фінансовими повідомленнями оголосила, що “вона призупиняє доступ для деяких іранських банків на користь стабільності та цілісності глобальної фінансової системи”. В обох випадках причина була більш ніж достатньою, адже обидві держави погрожували розпочати ядерну війну і продовжують спонсорувати терористичні організації», — заявляють аналітики в галузі політології.

У січні 2022 року президент Ірану Ебрагім Раїсі прибув до росії для обговорення грошово-кредитних та банківських питань між двома країнами. Під час свого перебування в рф Раїсі сказав, що кремль і Тегеран "обговорювали заходи продовження торгівлі між росією та Іраном у відповідних національних валютах". Крім того, верховний лідер аятола Алі Хаменеї наголосив, що "долар США має бути поступово вилучений зі світової торгівлі", а російські пропагандисти не втомлюються повторювати про швидку катастрофу для американської валюти.

Варто зазначити, що як у росії, так і в Ірані існують власні банківські системи – «Мир» та «Шетаб». Вони обидві частково функціонують лише в кількох країнах світу і служать швидше інструментом для підтримки внутрішнього користування. Наприклад, платіжна система «Мир» була створена в 2014 році, щоб обійти майбутні блокування «Visa» та «MasterCard» пов'язані з анексією Криму та війни на Донбасі. "Шетаб" запустили в 2002 році з тією ж метою. Обидві платіжні системи можуть здійснювати грошові транзакції лише у національних валютах. 11 листопада 2022 року міністр економіки та фінансів Ірану Ехсан Хандоузі оголосив: “Ми сподіваємося, що найближчими місяцями іранська та російська мережі банківських карток будуть з'єднані”.

Звичайно, Іран і рф зможуть створити щось подібне до платіжної системи SWIFT, але це ніяк не дозволить їм вирішити всі проблеми, що випливають із накладених на них секторальних санкцій у банківській сфері. Торгувати в національних валютах вони могли і без інтеграції платіжних систем один одного. «Такий крок скоріше є політичним позерством – показати, що санкції, нібито, ніяк не вплинули на росію з Іраном і вони легко можуть позбутися використання американської валюти в міжнародній торгівлі. Однак це не так, адже навіть у СРСР, за всієї його могутності, кремль отримував оплату за вуглеводні в доларах, після чого через треті країни закуповував усе, що було потрібно за кордоном, використовуючи американську валюту. Як росія, так і Іран, як і раніше, закуповують більшість товарів, необхідних для стратегічної промисловості, а це означає, що крім як один з одним і, ймовірно, з деякими з російських сателітів, вони не зможуть торгувати без використання долара США. Спроба об'єднати платіжні системи вигнанців вкотре доводить, що санкції працюють, а кремль і Тегеран уже не можуть впоратися поодинці», — вважають аналітики, які побажали не називати своїх прізвищ.