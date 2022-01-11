Новий проект Маска - бездротовий нейроинтерфейс

Ілон Маск продовжує дивувати світ своїми незвичайно сміливими проектами. Він не тільки підкорює величезні простори космосу, але і проникає в мікроскопічний світ нервових клітин мозку. Так, новою розробкою його компанії Neuralink, став унікальний чіп. Цей бездротовий нейроинтерфейс був успішно імплантований в мозок свині і потім витягнутий. Про це в п'ятницю, 28 серпня, заявив глава компанії на онлайн прес-конференції, що проходила в штаб-квартирі Neuralink.

Відзначається, що автоматизовану імплантацію провели на двох свиней. Встановлені чіпи дозволили вченим стежити за активністю відчутних центрів мозку тварини за допомогою бездротової технології, відстежуючи те, чого стосується свиня своїм п'ятачком.

Незабаром з мозку одного з тварин чіп був витягнутий, що довело його безпеку. Кілька місяців спостережень за прочіпованной особиною показало, що ніяких проблем не виникло.

Далі вчені імплантували відразу два чіпа в один мозок, і це підтвердило можливість одночасної роботи декількох пристроїв.

"За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються в чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати при імплантації", - підкреслив Маск.

За його словами, чіп може працювати весь день без підзарядки і ззовні його не буде видно, оскільки він повністю зливається з кісткою черепа.

Винахід допоможе в перспективі в боротьбі людства з такими хворобами, як епілепсія, параліч та інші захворювання, при яких робота головного або спинного мозку порушується, заявив глава компанії.

Раніше Маск розкрив нові подробиці про проект Neuralink, присвяченому розробці чіпів для імплантації в мозок.