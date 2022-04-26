Новий космічний проєкт Японії - супутник для високошвидкісної передачі даних

10:03 29 листопада Київ, Україна

Японія успішно впроваджує свої технологічні рішення в програму освоєння космосу. Так, сьогодні, 29 листопада, світ зміг спостерігати за запуском нового супутника. Ця подія в прямому ефірі була показана Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA). Японська ракета-носій H-IIA із супутником JDRS-1, призначеним для високошвидкісної передачі даних, стартувала з космодрому на острові Танегасіма. Космічний апарат призначений для лазерної ретрансляції даних в цивільних і військових цілях. Зокрема, супутник буде взаємодіяти з розвідувальними апаратами IGS-Optical і IGS-Radar.

У плані цивільних завдань супутник повинен буде забезпечувати ретрансляцію сигналів між космічними апаратами агентства JAXA, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті, і наземними станціями космічного зв'язку.

Вказується, що цей новий супутник здатний передавати дані в сім разів швидше за звичайні, працюючи в середньому близько дев'яти годин на добу.

Раніше японська ракета-носій H-IIA вивела в космос зонд Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Амаль (Надія) для вивчення Марса. З його допомогою вчені будуть спостерігати за погодними циклами на Червоній планеті, а також за пиловими бурями.