Нові умови навчання в школах і вузах здивували директорів

Багато директори шкіл, ректори, а також лікарі-епідеміологи шоковані новими рекомендаціями, які тимчасово затвердили Міносвіти і МОЗ. Ці рекомендації стосуються організації протиепідемічних заходів під час навчального процесу. Багатьом важко уявити реальність їх виконання, адже з 1 вересня в багатьох регіонах діти підуть в школу.

Кого пропустять в школу і вуз

Зайти в школу чи інший навчальний заклад зможуть тільки самі учні, вчителі, викладачі та інший персонал. Виняток робитимуть тільки для батьків, які супроводжують дитину з інвалідністю.

У будівлі навчального закладу повинні бути відкриті кілька входів, перед входом в приміщення необхідно продезінфікувати руки. Антисептики повинні стояти на вході в усі приміщення.

Керівництво також повинно розробити маршрути і графіки входу, щоб уникнути скупчення людей.

Персоналу вимірюватимуть температуру і в разі перевищення 37,2 градусів пропускати НЕ будуть. На учнів це правило не поширюється, у них будуть тільки питати про самопочуття і наявності симптомів ГРВІ.

У разі нездужання учня ізолюють в спеціально відведене приміщення, викличуть батьків або законних представників, і будуть приймати рішення про направлення в лікарню.

Вузи з автономією зможуть самі приймати рішення про те, коли і в якій формі починати навчання.

Масковий режим для всіх

Особливі вимоги до типу маски не пред'являються - можна носити будь-який саморобний виріб. В клас або аудиторію заходити обов'язково в масці. Зайнявши своє місце, її можна зняти, але при виході в коридор маску потрібно буде знову надіти.

Співробітників навчального закладу наказано забезпечувати масками в такій кількості, щоб їх можна було змінювати кожні три години. Одноразові маски необхідно збирати і утилізувати.

Як проходить навчання в класах

МОЗ рекомендує максимально уникати скупчення дітей у класах і коридорах. Для цього пропонується встановити різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп. Закріпити за класом і групою свою аудиторію

По можливості рекомендується проводити уроки на вулиці. Після кожного заняття приміщення необхідно провітрювати протягом десяти хвилин.

Щоб учні та студенти орієнтувалися, як краще пересуватися щоб уникнути скупчень, на підлозі можуть нанести спеціальну розмітку.

В кінці дня всі приміщення і поверхні (дверні ручки, поручні, столи, місця для сидіння) повинні будуть продезінфікувати.

У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила, дезінфікуючих засобів для рук і паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.

Дистанційне навчання

Також Міносвіти буде рекомендувати, щоб за рішенням батьківських комітетів та вчителів класи переходили на змішану форму навчання. Це дозволить зменшити число учнів у класі.

"Сьогодні в школу йдуть одні діти, а завтра - інші, тобто сьогодні одні працюють з використанням дистанційних технологій, а завтра - інші", - пояснила цей момент заступник міністра освіти Любомира Мандзій.

Нові правила для їдальні

Школи і вузи повернутися до старої системи, коли страви видаються співробітниками їдальнею. При цьому місця в їдальні повинні бути розташовані на відстані не менше півтора метра один від одного.

У всіх працівників харчоблоку повинні бути маски і захисні рукавички - їх забезпечує сам заклад. Вони повинні ретельно дотримуватися правил гігієни: регулярно мити руки і міняти маски і рукавички.

Вся відповідальність за виконання всіх перерахованих вище рекомендацій покладається на керівника навчального закладу.

Директори шкіл в розгубленості

Глава національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін підтримує повернення дітей в школи за новими правилами.

"Необхідно впроваджувати програму інфекційної безпеки, а не зупиняти життя. Коронавірус до нас прийшов на кілька років. Чи не повинні бути діти вдома весь цей час сидіти", - сказав він.

Однак кандидат медичних наук і лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев категорично проти відкриття шкіл.

"Це самогубство. Ми не повинні починати заняття з 1 вересня ні в школах, ні у вузах. Я розумію всі складні моменти, які з цим пов'язані, але те, що ми отримаємо, переважить все ", - каже експерт.

За його словами, діти - це потужний локомотив епідеміологічної ситуації. "Якщо вони підуть знову в школу, це може дати великий поштовх до розвитку епідемії", - зазначив Жигарев.

При цьому директори деяких шкіл запевняють, що дотримуватися всіх правил майже нереально. Адже вимагати від школярів правильного носіння маски і контролювати потоки дітей складно, особливо якщо школі не вистачає персоналу.

"Хотілося, щоб нам не просто сказали на папері, а реально показали, як це буде працювати. Тому що намалювати на папері маршрут і забезпечити рух дітей по цьому маршруту - це різні речі. Ситуація напружена, тому що все це викликає багато питань і ми не маємо на них відповідей ", - розповідає Радіо Свобода Катерина Спітковская, директор Введенській гімназії Києва №107.

Директор столичної школи №178 Ірина Чернілевська теж розповідає, що ситуація напружена. Адже до початку навчального року залишається місяць, а детального плану навчання до сих пір немає. Зокрема, і відповіді на питання - чи будуть однаковими правила навчання в різних зонах. Більш того, не зрозуміло, чи повинні зберігати діти соціальну дистанцію.

"У мене гімназія - це 46 класів, 1511 учнів, в яких середня чисельність за класами - 33 учні, а є класи, в яких - і 36, і 38. Віктор Ляшко раніше відзначав, що навіть в зеленій зоні повинно бути виділено п'ять метрів на дитину. Для нас це катастрофа. Тому що навіть в три зміни ми не зможемо організувати освітній процес ", - розповіла вона.

Тим часом освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить директорам шкіл брати ініціативу в свої руки: "Як саме скористатися рекомендаціями МОЗ, вирішує навчальний заклад. Але мій заклик до директорів шкіл - використовувати власний здоровий глузд, свій великий досвід і робити все, щоб діти могли здобувати освіту в безпечних умовах ".