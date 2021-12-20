Російські та проросійські ЗМІ, які щотижня отримують «рознарядку» на поширення фейкових наративів, розпочали активну інформаційну кампанію щодо нібито «британської присутності» в Україні, заявляючи, що Великобританія намагається спровокувати війну. Це фейкові новини. Великобританія підтримує Україну, її військова присутність у країні не для того, щоб провокувати Росію, а лише для того, щоб провести навчання свого союзника.
Пропагандисти стверджують, що англійські військові відпрацьовують конкретні військові маневри, «аж до спроби зупинити наступ регулярної російської армії десь на рубежах Дніпра».
У російських зливних бачках наголошується, що «хлопці з Лондона та Бірмінгема», незважаючи на активність у наданні військової підготовки, «не збираються лягати під російські танки, захищаючи «цінності Майдану» та «незалежність» України». Проте заявляють про відпрацювання завдання – перехід під командування англійського комбата бригад ЗСУ.
Небезпека подібних інформаційних вкидань полягає в тому, що російські пропагандисти говорять про можливість розгортання «карабасько-хорватського сценарію», про який нібито так довго мріяли українські радикали, наголошуючи, що саме британці підштовхують Київ до військової операції на Донбасі.
Таким чином, поширення подібних фейків та маніпуляцій російськими зливними бачками та державними ЗМІ, підконтрольними спецслужбам РФ, свідчить про бажання не лише підірвати імідж Великобританії та українсько-британського партнерства, а й виправдати своє можливе військове втручання нібито для забезпечення безпеки «співвітчизників».
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