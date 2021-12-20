Нові російські фейки в інформаційній війні

Російські та проросійські ЗМІ, які щотижня отримують «рознарядку» на поширення фейкових наративів, розпочали активну інформаційну кампанію щодо нібито «британської присутності» в Україні, заявляючи, що Великобританія намагається спровокувати війну. Це фейкові новини. Великобританія підтримує Україну, її військова присутність у країні не для того, щоб провокувати Росію, а лише для того, щоб провести навчання свого союзника.