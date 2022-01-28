Нові подробиці «Чеської» справи

21:35 10 травень Київ, Україна

Незважаючи на оприлюднені докази причетності співробітників ГРУ РФ незалежного журналістського видання, офіційне розслідування триває. Однак інші журналістські видавництва також намагаються допомогти слідству.

Так, завдяки розслідуванню одного з них стало відомо про нові обставини, а також про фігурантів справи.

За словами працівників складу, перед вибухом надійшло велике замовлення, було багато роботи, адже їм треба було приготувати до відправки велику кількість вибухової речовини. І хоча роботи було багато, співробітникам складу надійшов наказ зверху взяти відгул на 15 жовтня, саме в той день, коли стався вибух.

Замість робочих, 15 жовтня на територію складу приходив лише орендар приміщень Петро Бернатік. Його поведінка була підозрілою, адже Бернатік пішов "оглядати" територію один, хоча до цього він завжди робив обхід з кимось із персоналу. Про це стало відомо в ході офіційного слідства, і він був затриманий в лютому на 48 годин чеськими правоохоронцями. Цей факт підтвердили як знайомі Бернатіка, так і закриті джерела, знайомі з матеріалами справи. Крім того, в будинку орендаря складів провели обшук. Що вдалося або не вдалося знайти, невідомо.

Втім, Бернатік виступає в справі не тільки як свідок, а й як підозрюваний. Можливо, саме він надав доступ до складів для російських агентів ГРУ, які попередньо домовлялися про зустріч, щоб укласти угоду про постачання зброї, видаючи себе за реальних покупців. Йому також пред’являється стаття про приховування інформації.

Також стало відомо ще про одного ймовірного учасника події. Його звуть Микола Шапошников. Людина працювала в Збройних силах Росії, однак 27 років тому переїхала до Чехії і отримала громадянство. Через 17 років, будучи громадянином Чехії, переїхав жити до Греції. Слідство намагається з'ясувати, чи мав він в минулому зв'язок зі спецзагоном, ВС РФ або ГРУ. Уже відомо, що, проживаючи в Греції на той момент 3 роки, Шапошников знаходився в Чехії під час вибухів. Колишній військовий виступав як позаштатний консультант в фірмі, яка володіла складами. Він також був знайомий з Бернатіком, якому напередодні надіслав електронного листа з інформацією про день і час, коли у Врбетіце повинні приїхати Мишкін і Чепіга. Факт існування листа підтвердила родичка Шапошникова: "Йшлося про якийсь електронний лист з пропозицією або запитом, який він переслав. Це відбувалося регулярно, щоб таким чином перенаправити пропозицію або запит для тих, хто зацікавлений в отриманні товару".

Офіційне розслідування триває. Ймовірно, що в справі ще можуть з'явитися нові учасники злочину, які безпосередньо чи опосередковано сприяли успішно проведеній операції спецагентами Росії в Чехії.