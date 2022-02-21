Новинам по телебаченню довіряють менше половини росіян

13:26 29 вересень Київ, Україна

Новинам по російському телебаченню довіряють 48% громадян РФ. Про це свідчать результати проведеного в серпні соціологічного дослідження "Левада-центру", його результати опубліковані 28 вересня.



Респондентам ставили питання: "Яким джерелам інформації ви найбільше довіряєте у висвітленні новин в країні та в світі?" Опитувані могли вибрати кілька варіантів відповіді.



Телебачення виявилося лідером за цим показником. У трійку за рівнем такої довіри потрапили також соціальні мережі (24%) і інтернет-видання (23%).



Варіант "нікому не довіряю" вибрали 16% опитаних, ще 2% не змогли дати відповідь.



У порівнянні з опитуванням, проведеним у серпні 2018 року, кількість тих, хто довіряє телебаченню та соцмережам, зросла на три і шість процентних пункти відповідно.







Опитування було проведене 20-26 серпня по репрезентативній вибірці населення Росії об'ємом 1601 особа у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю, статистична похибка не перевищує 3,4%.



