Нова хвиля мобілізації в росії очікується наприкінці січня

12:38 03 січня Київ, Україна

Що сталося з регулярною армією рф – Міноборони країни-агресора не повідомили. Зважаючи на оголошену 21 вересня мобілізацію, логічно припустити, що більше 70% контрактників, так чи інакше, стали небоєздатними, вважають військові аналітики, які не називають своїх імен.

Бо з кінця вересня окупанти так нікуди і не просунулися, а навпаки, продовжили відступ, втекли з Херсона, очевидно, що мобілізованих не вистачає. Це означає, що найближчим часом Кремль оголосить про нову хвилю мобілізації.

«Побудова оборонних споруд по всій лінії фронту, а в деяких місцях і в глибині тимчасово окупованих територій говорить про те, що агресор не може відновити наступальний потенціал стратегічного масштабу. І навіть, умовні "300 тис." мобілізованих не виправили ситуацію для агресора», - вважають аналітики.

На їхню думку, підкріплення, що підійшло з Росії, дозволило Росії загальмувати наступ ЗСУ.

«Оскільки протягом останніх кількох тижнів Путін має на меті єдину мету – продовжувати війну, щоб не втратити владу – агресору вигідно відправити на фронт нових військових. Тому в найближчому майбутньому слід очікувати на нову хвилю мобілізації в Росії», — пишуть військові експерти.

Фахівці у галузі політології заявили про те, що населення в РФ вже почали до цього готувати. Так, Стрєлков-Гіркін заявив, що необхідно мобілізувати ще 500 тис.. людина. Пропагандист Соловйов оспівав "славну смерть на фронт". А вся пропагандистська машина посилено почала працювати над навіюванням росіянам про те, що у разі поразки на фронті, Росію буде знищено.

Президент РФ Путін підписав указ, відповідно до якого чисельність ЗС РФ збільшиться до більш ніж 2 млн осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців.

Західні розвідки, спільно з українською, повідомляють, що на початку січня в Росії будуть закриті кордони і розпочнеться нова кампанія з вилову потенційних призовників. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Кремль планує відправляти повістки всім поспіль, незважаючи на стан здоров'я, як це було після 21 вересня.

Проте російські правозахисники наголошують на тому, що в законодавстві не існує кримінального покарання ухилистам. Найбільшим покаранням за неявку до військкомату, навіть після отримання повістки, є адміністративна стаття, згідно з якою передбачено максимальний штраф у розмірі 3 тис. російських рублів.

Про те, чому ж таки росіяни йдуть на фронт, заявив правозахисник Сергій Кривенко.. На його думку, це відбувається через те, що поліцейські та військкоми повсюдно залякують людей в'язницею.

Крім того, в Держдумі РФ незабаром можуть ухвалити закон про зміну покарання для ухилістів і перекваліфікувати його з адміністративного до кримінального.

За даними української розвідки, у Росії досі не припинялася мобілізація. «Указ Путіна не було скасовано. І все ж, "донабір", "відновлення резервів" або "загальна мобілізація" будуть оголошені, так чи інакше. Для тих, хто все ж таки наважиться піти на фронт, необхідно знову поставити запитання – куди поділася контрактна армія, яка увійшла в Україну 24 лютого і що сталося з мобілізованими після 21 вересня, що Кремлю потрібно було почати забирати на війну додатково 500 тис. осіб?» , - Пишуть у відкритих джерелах інформації.