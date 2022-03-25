Нова телевежа забезпечить мовлення на непідконтрольні території

09:36 31 жовтня Київ, Україна

За інформацією пресслужби Луганської ОДА, в Попаснянському районі Луганcької області розпочато зведення нової ретрансляційної станції. Радіотелевізійна передавальна станція, що будується, буде мати вежу висотою 150 метрів, яка забезпечить українське мовлення на непідконтрольні території.

"Уже виконані земляні роботи, армування фундаменту телевежі і апаратного комплексу, інші підготовчі роботи. Зараз йде заливка фундаменту під опору вежі, на який піде 260 кубічних метрів бетону", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ЛОДА Сергія Гайдая, будівництво цієї РТПС дуже важливе, адже "інформаційну війну ми поки програємо".

Гайдай пояснив, що вежа "закриє останню дірку" в етері Луганщини. Сигнал українських телерадіомовників стане доступним не тільки жителям Попаснянського та Новоайдарського районів, а й жителям непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей. А це близько 200 тис. осіб, що проживають в 50-кілометровій зоні від майбутньої станції.

Нагадаємо, в квітні минулого року в Луганській області почали відновлювати теле- і радіомовлення. Раніше телевежа в Лисичанську була знеструмлена через борги.