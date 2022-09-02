Нова концепція "російського суверенітету" нерозривно пов'язана з війною

12:30 22 серпня Київ, Україна

Незважаючи на те, що військові експерти все частіше визнають, що росія не має ресурсів для реалізації геополітичних планів путіна, у кремлі, схоже, перестали прислухатися до раціональних аргументів. Натомість, путіністи стали відкрито поширювати ідею “тотальної війни”, як єдино вірного рішення, яке дозволить зберегти “російський суверенітет”.

Наприкінці липня 2022 року кілька експертів із сайту "Військовий огляд", тісно пов'язаного з міноборони рф, заявили, що для відновлення повномасштабного наступу російських військ командуванню необхідно подвоїти або навіть потроїти чисельність особового складу, проте у кремля для цього не вистачить ресурсів.

Поразка росії наближається з кожним днем. Провал наступу, перехід до оборони практично по всій лінії фронту має змусити агресора готуватися до важкого удару по всіх напрямках життєдіяльності держави і вже зараз розробляти стратегію відновлення. Проте путін продовжує марити не лише завоюванням України, а й усього світу. 31 липня диктатор особисто підписав указ про затвердження нової військово-морської доктрини росії, пояснивши, що відтепер у “сферу національних інтересів росії” входять арктичні води, Чорне, Охотське та Берингове моря, а також Балтійська та Курильська протоки.

Прокремлівський військовий оглядач, керівник Центру вивчення суспільно-прикладних проблем національної безпеки і колишній полковник ГРУ Олександр Жилін розкритикував нову доктрину, назвавши її "дуже затратною" і нереалізованою. За його словами, для втілення її в життя російська економіка має бути значно сильнішою, ніж вона була до 24 лютого. Жилін також зазначив, що будівництво російських військово-морських баз у всьому світі неможливе "через протистояння з величезною кількістю країн". Крім того, росія не має коштів на будівництво авіаносців, оскільки це вимагало б “перебудови всієї суднобудівної промисловості в країні ціною трильйонів рублів”.

Єльський університет також підтверджує слова прокремлівського оглядача, говорячи про те, що "санкції вже завдали катастрофічного удару російській економіці". Низка незалежних аналітиків із рф передбачають дефіцит бюджету в 100 млрд доларів на найближчі чотири роки.

Але путін залишається у своїй власній реальності. Він не збирається прислухатися до порад навіть найвідданіших йому військових експертів. Одним із пояснень неадекватних і дорогих планів, що ведуть до посилення конфронтації із Заходом, може бути щира віра путіна в те, що така конфронтація – “єдиний спосіб зміцнити державний суверенітет росії”.

Теорія про те, що "відновлення та захист суверенітету росії є історичною місією путіна", була розроблена задовго до вторгнення агресора в Україну. Однак нова доктрина, яка беззаперечно пов'язує поняття "російського суверенітету" з війною, була створена вже після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, кремлівські пропагандисти створили наратив, що "вторгнення в Україну - це війна за незалежність, життєво необхідна росії для звільнення від англо-саксонського ярма і для того, щоб завадити російським елітам продовжувати грабувати свою країну на користь Заходу". Як завжди, пропаганда не спромоглася пояснити, яким чином руйнація Києва пов'язана з припиненням колосальної корупції, яка процвітає за путіна і під безпосереднім його заступництвом.

У перші кілька місяців війни ця теорія не мала популярності. Більшість пропаганди представляла вторгнення як необхідне для “захисту українців від нацистів та захисту росії від української загрози”. Ці та інші наративи містились у методичках, підготовлених адміністрацією президента для кремлівських ЗМІ, а також поширювалися у шкільних підручниках із переписаною історією.

У міру продовження війни на виправдання її як "битви за суверенітет проти західного неоколоніалізму", повірили самі творці цього наративу - російської еліти і путін. Наприклад, наприкінці квітня 2022 року лавров заявив: "Спецоперація росії в Україні сприяє звільненню світу від неоколоніального гніту Заходу". У червні путін говорив про необхідність “забезпечення державного суверенітету”. Він заявив, що "країна може бути як суверенною, так і колонією", а без суверенітету "у неї немає шансів вижити в жорсткій геополітичній війні".

Наприкінці липня 2022 року на форумі «Агентства стратегічних ініціатив» путін знову заявив, що "неоколоніальна модель домінування глобальних еліт закінчилася" і "високу динаміку зростання можуть забезпечити лише по-справжньому суверенні держави". Показово, що пропагандистські сайти, розвиваючи тези свого господаря, висунули обґрунтування того, що “війна в Україні виявилася життєво важливою для суверенітету росії, оскільки породила глобальний конфлікт із Заходом. Цей конфлікт створює можливості відмовитися від офшорів, даючи росії шанс швидше вирватися з кайданів економічного рабства”. При цьому вони не згадали, що офшори використовують виключно російські еліти для “відмивання” награбованих народних грошей. Згідно з цими наративами, тепер російські олігархи можуть зовсім не приховувати того факту, що грабують власний народ.

Також у липні 2022 року одне з прокремлівських пропагандистських ЗМІ (REGNUM) опублікувало статтю, в якій прямо говорилося, що суверенітет - це війна. На думку автора, суверенітет будь-якої держави означає можливість “ведення перманентної ментальної війни шляхом створення власних моделей мобілізації та приводу для експансії. Ця війна є пропагандою, в якій противник завжди морально поступається, а ми завжди морально великі, унікальні, а тому маємо право чинити так, як хочемо. Противник немає права чинити опір через відсутність моралі”. Далі пропагандист каже, що "духовний суверенітет досягається лише методами тотальної ментальної боротьби, що впливає на сферу емоцій свого та чужого населення", і наголошує, що "головним покровителем стратегії суверенітету є сам путін".

Цей текст можна було б вважати приватною думкою однієї людини, але більшість її тез регулярно повторюють російські офіційні особи та головні пропагандисти агресора. Враховуючи дії та слова самого путіна, можна стверджувати, що подібні теорії створені з метою надати диктатору та його оточенню ідеологічні обґрунтування їхніх дій, які вони вже не здатні самостійно пояснити. На цьому тлі стають зрозумілими абсурдні фантазії кремлівського диктатора на "світове панування" при ігноруванні реальних можливостей країни. Схоже, великий геополітичний стратег обвів навколо пальця самого себе.