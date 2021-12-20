Незалежні журналісти взяли участь у викритті співробітників ФСБ

У вівторок, 23 листопада, відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у центрі Берліна. Як свідок був запрошений головний шеф-редактор видавництва The Insider Роман Доброхотов. Він допоміг суду визначити справжню особу підозрюваного у вбивстві та довести, що ним є співробітник ФСБ РФ.
23 серпня 2019 року в центрі міста Берлін було вбито Зелімхана Хангошвілі – колишнього чеченського польового командира. Невдовзі після вбивства поряд із місцем злочину затримали головного підозрюваного. При ньому знайшли документи на ім'я Вадим Соколов.
На суді Доброхотов розповів, що людини на ім'я Вадим Соколов не існувало в паспортному реєстрі РФ, а також серед юросіб Росії до того моменту, як він полетів до Німеччини. Тобто особу Соколова було створено російськими спецслужбами з однією метою – виконати поставлене завдання. Крім того, Доброхотов відвідав адресу, за якою нібито проживав Соколов, але ніхто з сусідів не знав такого прізвища і не впізнав за фотографією чоловіка на ім'я Соколов.
Згідно з розслідуванням Доброхотова, під “маскою” Соколова ховався Вадим Красиков. Він перестав використовувати свою сім-картку в той момент, коли нею почав користуватися "Соколов". Також, «The Insider» вдалося вирахувати, що сім-картка дружини Вадима Красикова знаходилася ночами поряд з сім-картою її чоловіка, отже, ночували вони разом. Також дружина Красикова найчастіше дзвонила саме на номер, який належав “Соколову”, тобто її чоловікові Вадиму Красикову.
Вадим Красиков є чинним (можливо, через суд вже ні) членом групи спецпризначення ФСБ «Вимпел». Правою рукою керівника спецзагону є Едуард Бендерський, який особисто знайомий із генералами ФСБ Сєдих і Жалом – керівниками 2-ї служби ФСБ, яка займається “позасудовими стратами”. Їхня діяльність пов'язана з замахом на Навального, Бикова та Кара-Мурзи. До речі, дзвінки, які здійснював Красиков Бендерському, також були надані у вигляді доказу.
Таким чином, завдяки незалежному розслідуванню вдалося надати до суду незаперечні докази того, що співробітники спецпідрозділу ФСБ беруть участь у політичних чистках противників Кремля. Більше того, Доброхотов та його команда зуміли викрити справжню особу Соколова, який насправді є Вадимом Красиковим – найманим убивцею Росії на службі у ФСБ, проте це ще “не доведено”, тому робити “поспішні” висновки рано.
23 серпня 2019 року в центрі міста Берлін було вбито Зелімхана Хангошвілі – колишнього чеченського польового командира. Невдовзі після вбивства поряд із місцем злочину затримали головного підозрюваного. При ньому знайшли документи на ім'я Вадим Соколов.
На суді Доброхотов розповів, що людини на ім'я Вадим Соколов не існувало в паспортному реєстрі РФ, а також серед юросіб Росії до того моменту, як він полетів до Німеччини. Тобто особу Соколова було створено російськими спецслужбами з однією метою – виконати поставлене завдання. Крім того, Доброхотов відвідав адресу, за якою нібито проживав Соколов, але ніхто з сусідів не знав такого прізвища і не впізнав за фотографією чоловіка на ім'я Соколов.
Згідно з розслідуванням Доброхотова, під “маскою” Соколова ховався Вадим Красиков. Він перестав використовувати свою сім-картку в той момент, коли нею почав користуватися "Соколов". Також, «The Insider» вдалося вирахувати, що сім-картка дружини Вадима Красикова знаходилася ночами поряд з сім-картою її чоловіка, отже, ночували вони разом. Також дружина Красикова найчастіше дзвонила саме на номер, який належав “Соколову”, тобто її чоловікові Вадиму Красикову.
Вадим Красиков є чинним (можливо, через суд вже ні) членом групи спецпризначення ФСБ «Вимпел». Правою рукою керівника спецзагону є Едуард Бендерський, який особисто знайомий із генералами ФСБ Сєдих і Жалом – керівниками 2-ї служби ФСБ, яка займається “позасудовими стратами”. Їхня діяльність пов'язана з замахом на Навального, Бикова та Кара-Мурзи. До речі, дзвінки, які здійснював Красиков Бендерському, також були надані у вигляді доказу.
Таким чином, завдяки незалежному розслідуванню вдалося надати до суду незаперечні докази того, що співробітники спецпідрозділу ФСБ беруть участь у політичних чистках противників Кремля. Більше того, Доброхотов та його команда зуміли викрити справжню особу Соколова, який насправді є Вадимом Красиковим – найманим убивцею Росії на службі у ФСБ, проте це ще “не доведено”, тому робити “поспішні” висновки рано.
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