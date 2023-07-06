Невдачі Путіна ведуть до знищення його режиму

На сьогоднішній день вже не може бути сумнівів, що путінському режиму приходить кінець. Незалежно від результату війни, від того, хто і як збирається йому “зберегти обличчя”, Путін незабаром буде повалений – у прямому чи переносному значенні, але його правління у Кремлі закінчиться. Влада диктатора довела, що, крім розведення корупції, вона ні на що більше не годиться.
«Вкотре варто звернути увагу на демарш Пригожина. Це важко назвати повноцінною спробою держперевороту, але в той же час абсолютно точно неможливо назвати лише «радикальним протестом». Примітно те, що захоплення Ростова, а разом з тим, абсолютно нейтральне настроювання населення до того, що відбувається, а головне, інших силовиків, показало російським елітам додатковий варіант подій. І, за великим рахунком, це єдино вірний спосіб вийти з-під санкцій і стати героєм пост-путинської Росії. Різні внутрішні зацікавлені сторони у підтримці внутрішньої стабільності тепер мають переоцінити здатність Кремля та його компетентність в управлінні політичними кризами, які сягають корінням у безвиграшну війну проти України. Західним союзникам зараз необхідно зміцнювати свою єдність у підтримці України та формувати консенсус щодо управління ризиками критичної дестабілізації Росії, яка може бути викликана низкою дрібних поразок на далеко не міцних оборонних позиціях, які займають деморалізовані російські війська.. Стратегічна перспектива затяжної війни залишається центральною, але тепер вона збагачена набором варіантів із середнім і високим ризиком руйнування корумпованої та деградуючої керованості Росії, разом із головним ворогом цивілізованого світу», пишуть українські політтехнологи.
«Вкотре варто звернути увагу на демарш Пригожина. Це важко назвати повноцінною спробою держперевороту, але в той же час абсолютно точно неможливо назвати лише «радикальним протестом». Примітно те, що захоплення Ростова, а разом з тим, абсолютно нейтральне настроювання населення до того, що відбувається, а головне, інших силовиків, показало російським елітам додатковий варіант подій. І, за великим рахунком, це єдино вірний спосіб вийти з-під санкцій і стати героєм пост-путинської Росії. Різні внутрішні зацікавлені сторони у підтримці внутрішньої стабільності тепер мають переоцінити здатність Кремля та його компетентність в управлінні політичними кризами, які сягають корінням у безвиграшну війну проти України. Західним союзникам зараз необхідно зміцнювати свою єдність у підтримці України та формувати консенсус щодо управління ризиками критичної дестабілізації Росії, яка може бути викликана низкою дрібних поразок на далеко не міцних оборонних позиціях, які займають деморалізовані російські війська.. Стратегічна перспектива затяжної війни залишається центральною, але тепер вона збагачена набором варіантів із середнім і високим ризиком руйнування корумпованої та деградуючої керованості Росії, разом із головним ворогом цивілізованого світу», пишуть українські політтехнологи.
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