Незворотний крок в новій «холодній війні»: чергова істерія в Росії

Інтерв'ю Джо Байдена, президента США, з ABC News справило справжній фурор серед російської влади. Так, президент США на питання "Чи вважаєте Ви президента Росії вбивцею?", Відповів - "Так, вважаю" і пообіцяв "вжити заходів". Після десятиліття напруженості і санкцій відносини між двома країнами, що розділили світ в двадцятому столітті, зайшли в глухий кут.

Слова Байдена стосувалися «втручання» в американські вибори в 2020 і в 2016 роках, що призвело до дискусій про операції, організовані Росією проти кандидатки Хілларі Клінтон і дозволило перемогти Дональда Трампа.



Тепер Байден планує розправитися з «чорною людиною» Кремля. "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, будьте готові", - озвучив частину діалогу з Путіним президент США в своєму інтерв'ю. Після висловлювань Байдена, кілька російських політиків енергійно відродили стереотипи «холодної війни».

Марія Захарова, прессекретарка МЗС Росії, заявила, що інтерв'ю Байдена - це "спроба американських спецслужб виправдати своє існування і велике фінансування, яке їм виділяється".

В'ячеслав Володін, спікер Держдуми, заявив, що це "істерія, продиктована безсиллям", і що "напад на Володимира Путіна - це напад на нашу країну".

Андрій Турчак, віцепрезидент сенату, секретар путінської партії «Єдина Росія», назвав виступ Байдена "торжеством політичного хаосу в США і старечим недоумством їхнього лідера".

За словами Турчака, "несвідомі висловлювання" Байдена - виклик для всієї Росії: "Ми багатонаціональна країна, вони - маса лакеїв. У нас є сім'я і її цінності, у них є гендери і трансгендери. У нас є Крим, а вони думають про розподіл держав. І Байден може мріяти про довіру народу, яка є у президента Путіна".

Байден і США також зазнали критики з боку Православної церкви. Так, 7 березня, в телеінтерв'ю телеканалу «Росія 24» митрополит Іларіон заявив, що поїздка Папи Франциска в Ірак є кроком, узгодженим з Байденом, проти Росії.

Російські політики і чиновники стали на захист президента. У Росії вважають за краще робити упор на "ідеологічному" і геополітичному протистоянні з США. Подібні висловлювання ніяк не допоможуть вирішити конфлікт, а лише погіршать і без того напружені взаємини двох країн.