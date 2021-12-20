Некоректні висловлювання політиків

21:51 07 липень Київ, Україна

Українські політики іноді не стежать за промовою, незважаючи на те, що їх слова і дії широко висвітлюються в засобах масової інформації. В результаті ми отримуємо «дітей низької якості», «корабельну сосну» та інші некоректні висловлювання. Ми склали добірку зі скандальних висловлювань політиків.

Один з останніх скандалів пов'язаний з народним депутатом від «Слуги народу» Галиною Третьякової, яка заявила, що в сім'ях, які отримують матеріальну допомогу від держави, народжуються діти «низької якості». «Коли ми демографічно даємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб дати йому рівні права, освіту, а народжують для того, щоб отримати матеріальну допомогу, ми отримуємо, я скажу жорстко, отримуємо дітей дуже низької якості. І це призводить до того, що вони теж сідають на публічні кошти ». Його автори - депутати з «Опозиційною платформи - За життя».



Два «свободівця» відзначилися своїми ксенофобськими висловлюваннями. У 2004 році Олег Тягнибок, тоді депутат від «Нашої України», виступаючи на заході, присвяченому загиблим бійцям УПА, заявив: «Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю ». Закінчилося це виключенням з «Нашої України».



Його однопартієць Ігор Мірошниченко, в свою чергу, назвав голлівудську актрису Мілу Куніс «жидівкою».



