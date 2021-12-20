Некоректні висловлювання політиків

Українські політики іноді не стежать за промовою, незважаючи на те, що їх слова і дії широко висвітлюються в засобах масової інформації. В результаті ми отримуємо «дітей низької якості», «корабельну сосну» та інші некоректні висловлювання. Ми склали добірку зі скандальних висловлювань політиків.
Один з останніх скандалів пов'язаний з народним депутатом від «Слуги народу» Галиною Третьякової, яка заявила, що в сім'ях, які отримують матеріальну допомогу від держави, народжуються діти «низької якості». «Коли ми демографічно даємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб дати йому рівні права, освіту, а народжують для того, щоб отримати матеріальну допомогу, ми отримуємо, я скажу жорстко, отримуємо дітей дуже низької якості. І це призводить до того, що вони теж сідають на публічні кошти ». Його автори - депутати з «Опозиційною платформи - За життя».
Два «свободівця» відзначилися своїми ксенофобськими висловлюваннями. У 2004 році Олег Тягнибок, тоді депутат від «Нашої України», виступаючи на заході, присвяченому загиблим бійцям УПА, заявив: «Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю ». Закінчилося це виключенням з «Нашої України».
Його однопартієць Ігор Мірошниченко, в свою чергу, назвав голлівудську актрису Мілу Куніс «жидівкою».
Сексизм, на жаль, властивий не лише нардепам, які не соромляться називати колегу по фракції «корабельної сосною», а й президентам. П'ятий президент Петро Порошенко на одній з прес-конференцій звернувся до журналістки «дорогенька моя». «Ви знаєте, що там не було ніякого сексизму. Я не знав, як вас звуть. Точно можу сказати, що «дорогенька» не означає «дешевенький». Тут був повний шану і повагу », - пояснив потім Порошенко, але слова йому запам'ятали надовго. У соцмережах навіть запустили флешмоб «Я тобі не дорогенька».
Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на початку пандемії коронавируса заявив, що «помруть всі пенсіонери»: «Між іншим, цей вірус дітей не дивує, а зараз помруть всі пенсіонери». Крім очевидної некоректності, ці слова ще й не відповідають дійсності, адже діти теж можуть підхопити вірус.
Екс-прем'єр-міністр Олексій Гончарук занадто розговорився на одному з робочих нарад, аудіозапис якого потім «злили» в Інтернет. Гончарук сказав, що він «профан в економіці», а у президента «примітивне розуміння економічних процесів» і «туман в голові». Менше ніж через місяць його відправили у відставку.
А у відповідь на слова Володимира Зеленського запустили флешмоб «Я тобі не бренд». «Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна - це перш за все сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом », - ось так легко глава держави прирівняв українок до туристичного бренду.
Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на початку пандемії коронавируса заявив, що «помруть всі пенсіонери»: «Між іншим, цей вірус дітей не дивує, а зараз помруть всі пенсіонери». Крім очевидної некоректності, ці слова ще й не відповідають дійсності, адже діти теж можуть підхопити вірус.
Екс-прем'єр-міністр Олексій Гончарук занадто розговорився на одному з робочих нарад, аудіозапис якого потім «злили» в Інтернет. Гончарук сказав, що він «профан в економіці», а у президента «примітивне розуміння економічних процесів» і «туман в голові». Менше ніж через місяць його відправили у відставку.
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