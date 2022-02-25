Не поспішайте позбуватися 25 копійок, можливо, вам дадуть за них сто доларів

11:44 02 жовтень Київ, Україна

Всі монети номіналом 25 копійок, а також банкноти в одну гривню, випущені до 2003 року, перестали бути засобами платежу з 1 жовтня 2020 року. Але не поспішайте відразу бігти в банк їх міняти. Спершу придивіться до того, що у вас в руках. Можливо, ви заробите набагато більше.



- Слід звернути увагу на 25 копійок 1992 року з не опуклим, а утисненим всередину щитом тризуба. Це так званий "англійський чекан". Частина дрібних грошей карбувалася в Англії, оскільки тоді потужностей наших монетних дворів не вистачало. Коштують такі монети близько 100 доларів, - пояснює "КП в Україні" нумізмат Микола Подольський.



Англійським чеканом виготовлялися не тільки монети по 25 копійок, а й по 10, і по 50. Ціни на 10 копійок 1992 року в нумізматичному аукціоні "Віоліті" англійського карбування варіюються від 1450 до 2680 гривень. 50 копійок того ж року коштують від 1200 до 4100 гривень.



Вартість монет залежить від стану - чим менше слідів обігу на монеті, тим вища ціна.



Ще досить цінними є 25 копійок 1995 року. Їх на "Віоліті" продавали приблизно за 1400 гривень.



- 25 копійок 1995 року відрізняються маленьким тиражем. Їх карбували на Луганському патронному заводі. Цю монету можна реально зустріти в побуті. Тому в ідеальному стані вона практично мені не зустрічалася. Бачив такі монети у нумізматів на зльотах колекціонерів і аукціонах, - каже колекціонер Олексій Чмих.



З паперовими гривнями випуску до 2003 року все йде набагато прозаїчніше. Але і тут можна заробити - цінними вважаються купюри з незвичайними номерами. Наприклад, якщо всі цифри однакові.



Але визначити їхню точну вартість складно: все залежить від стану банкнот, серії та номера купюри.



- Те, що старі гривні перестають бути засобами платежу і їх потрібно обміняти протягом трьох років - дикість. Банкноті всього 20 років, а заплатити нею вже неможливо, - нарікає Микола Подольський. - Візьміть гроші США або будь-якої іншої нормальної країни. Всіма старими купюрами можна платити або міняти в банку на нові. Обмежень в термінах немає. А в Україні - якщо бабка в селі ті гроші ховала під подушку і забуде їх поміняти, то зможе ними хіба що грубку розтопити.



Але повернімося до головного: як зрозуміти - чи рідкісна перед вами монета і скільки вона коштує? Як самостійно визначити цінність?



Зробити це можна за допомогою каталогу Асоціації нумізматів та колекціонерів України. Це безкоштовний каталог, де ви знайдете українські монети всіх років випуску та номіналів.



Також корисним буде онлайн-аукціон, наприклад "Віоліті". Тут можна прикинути, за якою ціною продають ті чи інші екземпляри. А ще можна звернутися з монетою до колекціонерів або в спеціалізовані магазини з антикваріату.