Не випадкові випадковості Олексія Навального

20 серпня 2020 року був отруєний Олексій Навальний. Російський опозиціонер, демократ і правозахисник. Після отруєння Навальний впав у кому і через деякий час вийшов з неї.

Головного опозиціонера Росії вивезли до Берліна і там, перебуваючи на лікуванні у німецьких лікарів, змогли з'ясувати, що Олексій Навальний був отруєний.

Кому і для чого необхідно було труїти блогера, вдалося з'ясувати нашим журналістам завдяки розслідуванню та таємним джерелам.

З інтерв'ю з Олексієм Гончаренком стає зрозуміло, що цей замах був вигідний Кремлю саме зараз. Вся річ в тому, що протести в Білорусі дуже лякають Путіна. Він вважає, що Навальний може стати справжнім оплотом для подібної революції в Росії.

Саме цього і остерігався Путін, віддаючи наказ про отруєння опозиціонера. Адже росіяни вже побачили, що революції не безрезультатні. Україна і Білорусь - яскраве тому підтвердження. Це означає, що незабаром час змін настане і для Росії. Але Путін всіма силами намагається цього не допустити.

Також до отруєння Навального може бути частково причетна глава Центрального банку Росії - Ельвіра Набіулліна. Опозиціонер дорікав Набіулліній у відмиванні грошей кремлівських олігархів. Також, за наказом Путіна, після отруєння Навального, ЦБ почав пошесне вивезення золота з країни до Великобританії. Близько 93% експорту припало на Туманний Альбіон. Нагадаємо, що разом з санкціями, російська економіка піддається тотальному "побиттю" і знищенню за допомогою всесвітньої пандемії. Через це весь уряд і населення країни говорять про катастрофічний брак грошей, однак величезні запаси золота на суму 5,7 млрд доларів вивозяться з країни.

Провівши власне розслідування, блогер починає копати все далі й далі, і, мабуть, заходить занадто далеко, оскільки отримує "Новачка" в чай.

Ще один доказ того, що сліди отруєння ведуть у Кремль. Група отрут "Новачок" неофіційно, а потім і офіційно використовувалася спец агентами КДБ, після розвалу СРСР - ГРУ РФ. Однак після внесення цих отрут в ОЗХЗ, Росія "повністю" знищила всі запаси цієї речовини.

Олексій Навальний є досить відомою особою і противником путінського режиму, щоб його отруєння було випадковим. Занадто багато доказів вказує на те, що його отруєння було справою рук професіоналів з Кремля. Однак йому вдалося вижити. На цей момент блогер залишається в лікарні, в Німеччині. За його словами, він заново вчився складати думки воєдино і сприймати реальність після виходу з коми. Спочатку навіть не впізнавав нікого і був схильний до панічних атак, тепер же стабільно одужує.