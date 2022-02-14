Навальний: Померти в омській лікарні та опинитися в омському морзі - кінцева мета мого хитрого плану

13:02 23 вересень Київ, Україна

Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав опозиціонера Олексія Навального «простим баламутом в інтернеті» і говорив про нього з презирством. Про це з посиланням на джерела пише французька газета Le Monde.



За даними джерел видання, під час розмови, яка відбулася 14 вересня, Путін схарактеризував Навального як "простого баламута в інтернеті, який раніше вже симулював різні хвороби". Президент також розкритикував Фонд боротьби з корупцією, заявивши, що Навальний використовував його, "щоб шантажувати чиновників".



За даними видання, в телефонній розмові з Макроном Путін нібито навіть припустив, що Навальний сам міг використовувати проти себе отруту.



Сам Навальний відповів на це повідомлення іронічним постом в "Інстаграмі".



"Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями та колегами, що, якщо Мінохоронздоров'я наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони ні в якому разі не дозволяли б це зробити. Померти в омській лікарні та опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив досить", - ось кінцева мета мого хитрого плану", - іронізує Навальний.



"Але Путін мене переграв. Його просто так не проведeш. У підсумку я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився. Провокація не вдалася!"- вигукує автор поста.