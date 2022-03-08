03:17 12 жовтень Київ, Україна

Як і слід було очікувати, після отруєння Олексія Навального 20-го серпня 2020 року ніяких наслідків не було. Німецький уряд опублікував дані про те, що за цим замахом стоїть Кремль, однак і самі німці не зробили будь-яких дій у відповідь.

20-го серпня 2020 року був отруєний глава антикорупційного комітету РФ і головний претендент на пост президента РФ після Путіна - Олексій Навальний. У берлінській лікарні, куди доставили опозиціонера, виявили отруту з групи "Новачок". Нагадаємо, що це та сама група отрут, яка активно використовується російськими агентами для усунення недоброзичливців путінського режиму. Після одужання Навальний звинувачує Путіна в замаху на вбивство, надаючи необхідні документи для цього, але Кремль у відповідь звинувачує Навального в наклепі і загрозі президенту РФ.

Виходить, що всупереч прямим доказам і підтвердженню авторитетної держави Путін відмовляється брати відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, що такі зухвалі замахи були вчинені не раз. Більшість з них були "вдалими". Так само як і отруєння Навального, в них простежувалася "рука Кремля". Були використані отрути з тієї ж групи "Новачок", жертві ставало погано при загадкових обставинах, жертва була, так чи інакше, пов'язана з опозицією Кремля, поряд з жертвою були помічені підозрілі особи, добре одягнені, фізично підготовлені і ті, що чітко діяли, немов по інструкції.

Такі дії свідчать про те, що Путін не боїться осуду інших країн і політичної опозиції. Він продовжує діяти в стилі Росії - країни агресора. Показує, яким буде справжній "русскій мір" і що буде з незгодними в цьому мирі. Той політичний режим, який діє на цей момент в РФ, є воістину слабким і здатним утримати владу лише за допомогою силових методів.

Весь світ з острахом дивиться на те, що відбувається в Росії і на її кордонах. Ті санкції, які були введені проти Путіна за анексію Криму і вторгнення на Донбас, не зупинили главу РФ.

Путін продовжує заперечувати очевидні речі, паралельно продовжуючи усувати конкурентів, воювати з усім світом і дивитися, як мляво реагує Захід на його жорсткі та агресивні дії.