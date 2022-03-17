Навальний був готовий до отруєння

06:31 20 жовтня Київ, Україна

Те, що сталося 20-ого серпня 2020 року, не стало особливою несподіванкою як для Росії, так і для Олексія Навального.

Сам блогер в недавньому інтерв'ю заявив, що він і його команда були готові до замаху. "Рано чи пізно це мало статися" - заявив він на камеру. Росіяни також не були здивовані, що черговий сміливець, не боячись навіть критикувати і, що характерно, боротися з системою путінського режиму, отримав по "заслугах".

А ось європейська спільнота, особливо західні лідери, були, м'яко кажучи, здивовані. Виявивши сліди присутності отрути "Новачок" в крові Навального, німецький уряд відразу здогадався, хто отруйник.

Фото:“Рано или поздно это должно было случиться” – заявил Навальный о ситуации с отравлением.

Після звинувачення Навальним Путіна, Кремль висміяв такі заяви. До того ж Кремль прокоментував, що Олексій працює з агентами ЦРУ, які нібито і дають йому вказівки. Нагадаємо!

Путін в особистій розмові з Макроном нагадав, що один з винахідників "Новачка" живе в Латвії.

Однак Емануель Макрон, що зв'язався з Путіним телефоном, зажадав від російської сторони пояснень, бо Європа заперечує версію про латвійський слід і про самобичування Навального.

Фото:“Рано или поздно это должно было случиться” – заявил Навальный о ситуации с отравлением.

Путін же назвав звинувачення на адресу Росії "голослівними, ні на чому не обґрунтованими звинуваченнями" і заявив про необхідність передати Росії біоматеріали і результати аналізів Навального.

Макрон висловив солідарність з Німеччиною щодо заходів, які необхідно вжити через отруєння опозиціонера.

В результаті було припинено будівництво проєкту "Північний потік -2". У разі, якщо газопровід не завершений, Росія зазнає чергового удару по економіці, що призведе до ще більшої інфляції.

Фото:“Рано или поздно это должно было случиться” – заявил Навальный о ситуации с отравлением.

Така поведінка Путіна показує відношення до західних країн. Напевне, він ставиться до них, як до недоумкуватих і наївних людей. Він очікує, що всі будуть вірити в те, що він говорить, однак, в його слова не вірить навіть власний народ. Хоча кремлівська пропагандистська машина, як і раніше, набирає обертів.

Путін очікує підатливості європейців і прийняття з їхнього боку його тоталітарних методів правління в XXI столітті. Такі дії стосовно політичних опонентів неприйнятні для Європи та її союзників, тому західним лідерам нічого не залишалося, як призупинити налагодження відносин з Москвою.

Фото:“Рано или поздно это должно было случиться” – заявил Навальный о ситуации с отравлением.

Незважаючи на вимоги Європи, Путін продовжує творити беззаконня у власній країні. Він щиро переконаний в тому, що йому зійдуть з рук будь-які злочини, від вбивства до тиранії. Він продовжить свою політику, і всі будуть це терпіти, тому що у нього в рукаві є важелі тиску абсолютно на всіх.