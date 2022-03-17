Навальний був готовий до отруєння

06:31 20 жовтня Київ, Україна

Те, що сталося 20-ого серпня 2020 року, не стало особливою несподіванкою як для Росії, так і для Олексія Навального.

Сам блогер в недавньому інтерв'ю заявив, що він і його команда були готові до замаху. "Рано чи пізно це мало статися" - заявив він на камеру. Росіяни також не були здивовані, що черговий сміливець, не боячись навіть критикувати і, що характерно, боротися з системою путінського режиму, отримав по "заслугах".

А ось європейська спільнота, особливо західні лідери, були, м'яко кажучи, здивовані. Виявивши сліди присутності отрути "Новачок" в крові Навального, німецький уряд відразу здогадався, хто отруйник.

Після звинувачення Навальним Путіна, Кремль висміяв такі заяви. До того ж Кремль прокоментував, що Олексій працює з агентами ЦРУ, які нібито і дають йому вказівки. Нагадаємо!

Путін в особистій розмові з Макроном нагадав, що один з винахідників "Новачка" живе в Латвії.

Однак Емануель Макрон, що зв'язався з Путіним телефоном, зажадав від російської сторони пояснень, бо Європа заперечує версію про латвійський слід і про самобичування Навального.

Путін же назвав звинувачення на адресу Росії "голослівними, ні на чому не обґрунтованими звинуваченнями" і заявив про необхідність передати Росії біоматеріали і результати аналізів Навального.

Макрон висловив солідарність з Німеччиною щодо заходів, які необхідно вжити через отруєння опозиціонера.

В результаті було припинено будівництво проєкту "Північний потік -2". У разі, якщо газопровід не завершений, Росія зазнає чергового удару по економіці, що призведе до ще більшої інфляції.

Така поведінка Путіна показує відношення до західних країн. Напевне, він ставиться до них, як до недоумкуватих і наївних людей. Він очікує, що всі будуть вірити в те, що він говорить, однак, в його слова не вірить навіть власний народ. Хоча кремлівська пропагандистська машина, як і раніше, набирає обертів.

Путін очікує підатливості європейців і прийняття з їхнього боку його тоталітарних методів правління в XXI столітті. Такі дії стосовно політичних опонентів неприйнятні для Європи та її союзників, тому західним лідерам нічого не залишалося, як призупинити налагодження відносин з Москвою.

Незважаючи на вимоги Європи, Путін продовжує творити беззаконня у власній країні. Він щиро переконаний в тому, що йому зійдуть з рук будь-які злочини, від вбивства до тиранії. Він продовжить свою політику, і всі будуть це терпіти, тому що у нього в рукаві є важелі тиску абсолютно на всіх.