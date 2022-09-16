Наступ України та його значення, думка фахівців

11:41 16 вересня Київ, Україна

Харківський наступ ЗСУ став переломним моментом у війні, коли Україна нарешті перехопила ініціативу під свій контроль. Окрім звільнених територій та стратегічного блокування шляхів постачання ця подія дала великі політичні дивіденди.



Багато слів було сказано про наступ ЗСУ на півночі країни. Найголовнішим висновком, мабуть, буде блискуче спланована і реалізована операція, результати якої перевершили всі очікування. Безперечно, не варто забувати про загиблих українських військових, які віддали свої життя під час наступу. «Те, що вони зробили, стало початком краху не лише російського угрупування військ в Україні, а й злочинного режиму путіна в росії», - нагадують політологи.



Фахівці у галузі військової справи розповіли про події останніх днів на фронтах.



«9 вересня передові українські частини вийшли до Куп'янська - великого залізничного та автомобільного вузла, від якого значною мірою залежали російські сили в Ізюмі. У міру наближення українських військ до Куп'янська окремі з'єднання просувалися на південний схід уздовж Оскольського водосховища, звільняючи переправи Сеньково та Гороховатка, які російське ізюмське угруповання могло використати для організованого відходу. В результаті, 10-го вересня росіяни залишили Ізюм, залишивши більшу частину свого важкого озброєння та боєприпасів недоторканими як військові трофеї для українських сил. Потім українські сили повернули на північ і до 12 вересня звільнили Великий Бурлук та Вовчанськ біля кордону з росією.



Безумовний успіх на полі бою позначився як на політичній арені, так і на інформаційному полі. Щойно стало відомо, що українські військові закріпилися на повернутих територіях, на Заході знову заговорили про збільшення допомоги Україні, а також підтримали право Києва на військове повернення усіх територій. Незважаючи на те, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наполягав на дипломатичному вирішенні конфлікту, після наступу він наголосив, що це право залежить виключно від волі українського уряду. Країни НАТО заговорили про надання нових видів озброєння, зокрема, довгоочікуваних танків Abrams.



У стані ворога згадали необхідність проведення переговорів з Україною. Через деякий час, не в змозі заперечувати свою безпорадність, міністерство оборони рф визнало, що зазнало поразки на Харківському напрямку, а путін наказав своїм олігархам створювати ПВК.



Пропаганду агресора також було розбито. У соціальних мережах і месенджерах “військові кореспонденти”, які безпосередньо перебували на місцях подій, люто почали звинувачувати найвище командування в поразці. У коментарях під їхніми постами росіяни писали про те, що їх усіх дурили весь цей час. Федеральні пропагандисти, через відсутність матеріалів у методичках на такий випадок, не знали, що казати, й почали нести безглузді речі, на кшталт “примирення”, поразки російських військ, “навіщо ми це починали”. Офіційні представники кремля та міністерства оборони довгий час відмовчувалися, після чого заявили про “планове перегрупування військ на Донецькому напрямку”, “хитромудрий план”, “пастку”. Путін і зовсім зник з інформаційного простору, з'явившись лише для того, щоб бути присутнім (по відеозв’язку) на відкритті колеса огляду в москві. “Вишенькою на торті” став салют на дні міста у столиці, коли українські захисники відвоювали за кілька днів території, на завоювання яких окупанти витратили кілька місяців, і продовжували наступати, знищуючи і беручи в полон сотні окупантів.



Українські війська показали себе майстрами маневреної війни та оперативного мистецтва, незважаючи на брак достатньої кількості артилерії, бронетехніки та пілотованої авіації. Насамперед наступ у Харківській області став великою стратегічною перемогою для Києва, оскільки успішні дії на місцях спростували думки скептиків на Заході щодо того, що війна в Україні буде затяжним глухим кутом, в якому жодна зі сторін не зможе досягти ключових політичних цілей великими наступальними операціями. Безповоротно був розвіяний міф про "міць" російської армії. Виявилося, що в обороні агресор показав себе ще гірше, ніж у наступі. У кремлі побачили українську інтерпретацію висловлювання "ми ще за великим рахунком нічого не починали", що призвело до зростання протестних настроїв у росії, зокрема, у колі еліт», - повідомляють військові аналітики.



«Український наступ не припинився. Він продовжується по всій лінії фронту, у зв'язку з чим росіяни змушені реагувати на нього, перекидаючи війська з однієї ділянки на іншу. З кожним новим проривом можна буде спостерігати за тим, як ворог панікує, а внутрішня система, яка будувалась роками, руйнується так само стрімко, як наступають ЗСУ», - прогнозують політологи.