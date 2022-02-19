Наскільки ймовірною є війна Росії з Україною: думка світових лідерів

20:25 17 лютий Київ, Україна

Нагромадження російських військ довкола України продовжують обговорювати експерти. З одного боку, зі США виходять попередження про те, що вторгнення може розпочатися будь-якої миті. З іншого боку, з'являється дедалі більше припущень у тому, що такий розвиток подій залишається малоймовірним. Точну відповідь не може дати ніхто.

Про те, що війни не буде, говорить Росія і слідом за нею Білорусь. У своєму інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, на питання "Чи буде війна?", Лукашенко відповів - "Ні".

На його думку, Захід не пожертвував би своїм життєвим комфортом. Перш ніж вони розгорнуться і пошлють сюди якісь війська, ми будемо вже у Ла-Маншу. У цей момент наш кудлатий друг (очевидно, маючи на увазі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона) перетне Ла-Манш на шхуні і підніме руки на знак капітуляції. І вони знають це заздалегідь” – додав Лукашенко.

Декілька днів потому Жозеп Боррель, головний дипломат Євросоюзу, також висловив крайній сумнів у тому, що буде війна. І, що характерно, міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей підкреслив, що “жоден солдат, жодна одиниця військової техніки з Російської Федерації” не залишиться в РБ після закінчення їхніх спільних навчань “Союзна рішучість 2022”, які мають завершитися 20 лютого.

Експерт програми "Економічна політика" Московського центру Карнегі Андрій Мовчан підкреслює, що російські сили, дислоковані поблизу кордону з Україною, не містять спеціальні тилові або радіоелектронні та інженерні підрозділи, і що там кілька частин ВПС Росії. Ці та інші обставини роблять вторгнення малоймовірним.

Однак основним фактором, що говорить про низьку ймовірність війни, є Китай. Наприкінці минулого року внаслідок суперечки між Києвом та Варшавою щодо дозволів на автоперевезення, Українська залізниця запровадила заборону на перевезення вантажів із Росії, Казахстану, Китаю та інших країн до Польщі з 1 грудня 2021 року. Через два дні було знято обмеження на вивезення вугілля з Росії. З початку лютого ці обмеження повністю знято. За словами Збігнєва Трацихліба, голови Польських залізниць, це рішення було пов'язане з транзитом до Китаю та з Китаю, тобто зі сплеском інвестицій, пов'язаним із китайською ініціативою «Один пояс, один шлях». Рішення України знову відкрити свою залізничну мережу для вантажних поїздів з Китаю збіглося з новинами про очікувані китайські інвестиції у великий логістичний центр у Польщі та запуск проєкту модернізації траси М1 в Білорусії вартістю 2–2,5 млрд доларів. Малоймовірно, що Китай почав би приймати всі ці регіональні інвестиційні рішення під загрозою неминучої війни в Україні. Пекін тісно контактує з Кремлем і все ж Сі Цзіньпін не передумав реалізувати свої торгові плани.

Таким чином, якщо слідувати логіці та аналізу, крім глобальних наслідків для РФ як основного фактора стримування агресії, все вказує на те, що війни просто не може бути. Концентрація російських військ – це черговий виток тиску на Захід та Україну, з метою досягти виконання «Мінських домовленостей» у російській інтерпретації.