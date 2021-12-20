Порушення прав людини на окупованих територіях України: Максим Попович про насильницькі затримання

11:10 17 квітень Київ, Україна

Максим Попович, фахівець Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, дав інтерв'ю, в якому поділився інформацією про незаконні затримання людей і не тільки на півострові Крим, Донецькій та Луганській областях.

Насильницькими затриманнями вважаються незаконні викрадення людей за участю силових структур. У Росії це можуть бути ФСБ, народні дружини, співробітники поліції.

За словами Поповича, насильницькі затримання складають лише малу частину порушення прав людини на окупованих Росією територіях. Однак вони є одними з найбільш грубих. Так, з 43 зафіксованих випадків Моніторинговою місією з прав людини, доля 11 людей як і раніше, залишається невідомою.

Більш грубим порушенням прав людини є тортури після затримання. Офіційно зафіксовані всього кілька випадків, однак, як каже Попов, епізодів може бути набагато більше.

Не варто забувати і про менш жорсткі, але не менш серйозні порушення. Так, одним з них є регулярні обшуки в будинках кримських татар, етнічних українців, а так само у релігійних меншин. Під час обшуків правоохоронці часто відкривають кримінальні справи за російським законодавством. Наприклад, це так звані "справа Хізб ут-Тахрір" і "справа Таблігі Джамаат" за звинуваченням в "тероризмі" і "екстремізмі" на території Криму. Також всього тиждень тому була третя кримінальна справа проти Свідка Єгови, яка призвела до ув’язнення чоловіка з Севастополя.

Є й більш глобальні порушення прав. В кінці 2020 року як мінімум 28 тис. громадян України були призвані в російську армію на строкову службу. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Тут же триває кримінальне переслідування людей, які відмовляються служити в російській армії. На кінець березня правоохоронці змогли зафіксувати 201 кримінальну справу за даним провадженням.

Однак ще гірше ситуація з правами людини в ОРДЛО. За словами Олександри Романцової, виконавчої директорки центру громадянських свобод, там відбуваються досудові страти, утримання людей і вимога викупу за них, відчуження майна. Романцова каже, що проблемою Донбасу є повна відсутність держави.



Проте правозахисники закликають до того, що якщо люди стикаються з порушенням своїх прав, вони повинні звертатися до Європейського суду з прав людини, оскільки російські суди просто ігнорують такі справи, або розглядають їх з численними порушеннями на користь обвинувачених.