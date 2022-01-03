Наркотрафік як засіб дестабілізації

19:01 21 серпень Київ, Україна

Як і слід було очікувати, пострадянським країнам буде досить складно вписатися в сучасний світ. Особливо найбільшій країні світу, яка прагне швидше нав'язати свою деструктивну доктрину, ніж досягти успіху в розвитку.

По всій видимості, західні країни всіма силами намагаються розвивати світ як культурно, так і духовно, все більше спрощуючи психологічні перепони і роблячи людини максимально соціалізованим і гнучким. У той час, як Росія намагається дестабілізувати спрямованість США і ЄС і посіяти хаос по всьому світу. Девіз - сильний допомагає слабкому, це не про Путіна.

Фото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страны

Наші незалежні журналісти постаралися зібрати максимально інформації про те, як саме Кремль діє для досягнення своїх цілей.

У зв'язку з втраченим часом, після холодної війни, Росія не може відкрито заявляти права на нові території, які намагається привести в порядок західні альянси. Тому Путін може нав'язувати свої інтереси лише тих країн, які як і Росія загрузли в корупції і диктатури. Кремль постачає такі країни зброєю і найманцями, тим самим підтримуючи громадянські війни і навіть початок міжнародних конфліктів.

Фото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страныФото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страны

Так само Путін в достатній мірі володіє необхідними ресурсами і інформацією, щоб застосовувати так улюблений їм метод шантажу. Він не соромиться маніпулювати як рішенням країн в суперечці з Росією, так і втручатися в рішення інших країн, будучи третьою стороною.

Фото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страны

Одним з найбільш страшних методів дестабілізації загальносвітового процвітання є наркотрафік. Після виведення радянських військ з Афганістану сотні тонн героїну проходять через Росію з Казахстану, Узбекистану і Афганістану прямо в Європу. З інтерв'ю відставного агента ГРУ РФ стало відомо, що кілька разів проводили засекречені спецоперацію з перевезення наркотику літаком до Калінінграда вагою понад 36 тонн. Далі, транзитом, доставляли вантаж до Іспанії і Португалії, по ходу відвантажуючи попутні країни. Також, значна частина залишається і в самій Росії, для підтримки контролю над певною частиною населення.

Фото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страны

Слід згадати і гру з цінами на нафту і газ, що є прямою загрозою для світової економіки. Обвал цін на корисні копалини примушує країни, які залежать безпосередньо від Кремля, підкорятися беззаперечно, порушуючи тим самим плани заходу на подальший розвиток світового благополуччя.

Фото: Попытки России навязать свою политику внутри страны и за рубежом тормозит развитие страны

Всі давно втомилися від Путіна і очікують якнайшвидшого зміни уряду в РФ. Дестабілізація з боку Росії буде тривати до тих пір, поки йому не набридне грати в Сталіна або ж, поки не прийде кардинально новий президент. Яким би ніяк не складеться ситуація, ми як і раніше буде стежити і інформувати вас про самих таємних операціях і розроблених планах Кремля щодо впровадження в країни російського світу.