Як і слід було очікувати, пострадянським країнам буде досить складно вписатися в сучасний світ. Особливо найбільшій країні світу, яка прагне швидше нав'язати свою деструктивну доктрину, ніж досягти успіху в розвитку.

По всій видимості, західні країни всіма силами намагаються розвивати світ як культурно, так і духовно, все більше спрощуючи психологічні перепони і роблячи людини максимально соціалізованим і гнучким. У той час, як Росія намагається дестабілізувати спрямованість США і ЄС і посіяти хаос по всьому світу. Девіз - сильний допомагає слабкому, це не про Путіна.

Наші незалежні журналісти постаралися зібрати максимально інформації про те, як саме Кремль діє для досягнення своїх цілей.

У зв'язку з втраченим часом, після холодної війни, Росія не може відкрито заявляти права на нові території, які намагається привести в порядок західні альянси. Тому Путін може нав'язувати свої інтереси лише тих країн, які як і Росія загрузли в корупції і диктатури. Кремль постачає такі країни зброєю і найманцями, тим самим підтримуючи громадянські війни і навіть початок міжнародних конфліктів.

Так само Путін в достатній мірі володіє необхідними ресурсами і інформацією, щоб застосовувати так улюблений їм метод шантажу. Він не соромиться маніпулювати як рішенням країн в суперечці з Росією, так і втручатися в рішення інших країн, будучи третьою стороною.

Одним з найбільш страшних методів дестабілізації загальносвітового процвітання є наркотрафік. Після виведення радянських військ з Афганістану сотні тонн героїну проходять через Росію з Казахстану, Узбекистану і Афганістану прямо в Європу. З інтерв'ю відставного агента ГРУ РФ стало відомо, що кілька разів проводили засекречені спецоперацію з перевезення наркотику літаком до Калінінграда вагою понад 36 тонн. Далі, транзитом, доставляли вантаж до Іспанії і Португалії, по ходу відвантажуючи попутні країни. Також, значна частина залишається і в самій Росії, для підтримки контролю над певною частиною населення.

Слід згадати і гру з цінами на нафту і газ, що є прямою загрозою для світової економіки. Обвал цін на корисні копалини примушує країни, які залежать безпосередньо від Кремля, підкорятися беззаперечно, порушуючи тим самим плани заходу на подальший розвиток світового благополуччя.

Всі давно втомилися від Путіна і очікують якнайшвидшого зміни уряду в РФ. Дестабілізація з боку Росії буде тривати до тих пір, поки йому не набридне грати в Сталіна або ж, поки не прийде кардинально новий президент. Яким би ніяк не складеться ситуація, ми як і раніше буде стежити і інформувати вас про самих таємних операціях і розроблених планах Кремля щодо впровадження в країни російського світу.