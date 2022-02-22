Нарощування військового потенціалу України турбує РФ

20:12 26 травень Київ, Україна

Глава концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв пообіцяв до кінця 2021 року підняти в повітря для випробувань перший з трьох Ан-178, які будуються на замовлення ЗС України, що прискорить сертифікаційні випробування.

У перспективі, Ан-178 стане єдиним типом транспортного літака, який стоїть на озброєнні Повітряних сил ЗС України та надалі замінить літаки типів Ан-26 і Іл-76.

Незважаючи на те, що «наймолодший» в Україні Ан-26 прослужив 35 років, а «найстаріший» - 48 років, Повітряні сили ЗС України прикладають максимум зусиль для підтримки «бортів» транспортної авіації в стані максимальної боєготовності.

Колосальний прогрес і розвиток в українському ОПК, а також повне імпортозаміщення компонентів російського виробництва, викликає обурення Кремля, про що свідчить низка негативних публікацій в пропагандистських російських ЗМІ, які просувають меседж про нібито «непрацюючий» завод

«Антонов», про недієздатність України в сфері розвитку транспортної авіації і т.д.

Не звертаючи уваги на подібні інформаційні вкидання, «Антонов» продовжує не тільки підписувати контракти на постачання літаків, але і розробляє безпілотники «Горлиця-2», які покликані конкурувати з турецькими Bayraktar.