Накрутка в соцмережах: популярність російської влади насправді

11:57 21 квітень Київ, Україна

Пости пропагандистів і прихильників Кремля в Інтернеті часто набирають багато інтеракцій. У зв'язку з великою кількістю протестів місцевого населення проти Путіна і єдиноросів, настільки активна підтримка чиновників в соцмережах викликає подив. Завдяки проведеному розслідуванню, стає зрозуміло, як насправді влада в Росії заробляє популярність в соціальних мережах.

У центр стратегічних комунікацій НАТО, на чолі з Янісом Стартсом, провели розслідування і виявили, що популярність багатьох постів російських політиків сфальсифікована. Існують спеціальні сервіси, використовуючи які можна купити лайки, репости і коментарі.





Наприклад, відомий депутат Держдуми Леонід Слуцький регулярно використовує подібні сервіси для накручування лайків . Необхідно відзначити, що він платить дуже великі гроші сервісу, за 1 лайк - 1 рубль . Його пости по накрутці популярності пов'язані з критикою Європи і США.

Втім, на сервісі вдалося виявити ще одного пропагандиста, але вже релігійного. Ним виявився Костянтин Малофєєв, засновник телеканалу «Царгород». Він платить за підписку на свій акаунт у ВКонтакте по 60 копійок. На сторінці Малофєєва можна знайти пости, що демонізують Захід. Наприклад, Малофєєв називає Раду Європи "ординським ярмом" і "джерелом епідеміологічної небезпеки", ім'я якої "розпуста".

Також на біржі по накрутці лайків були виявлені пости, які підтримують проєкти мера Москви Сергія Собяніна.

За допомогою такого сервісу могли отримати популярність і поширені фейки про Європу, які активно розносилися просторами Інтернету пропагандистами Кремля. Як приклад можна навести пост політичного оглядача к исельовського інформагентства "Россия Сегодня" Володимира Корнілова. Автор твіту маніпулює фактами, виставляючи все так, ніби матір дівчинки, що зазнала сексуальних домагань, звинувачують у злочині, а ось чи покарають винного мігранта - невідомо.