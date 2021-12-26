Накрутка в соцмережах: популярність російської влади насправді

Пости пропагандистів і прихильників Кремля в Інтернеті часто набирають багато інтеракцій. У зв'язку з великою кількістю протестів місцевого населення проти Путіна і єдиноросів, настільки активна підтримка чиновників в соцмережах викликає подив. Завдяки проведеному розслідуванню, стає зрозуміло, як насправді влада в Росії заробляє популярність в соціальних мережах.
У центр стратегічних комунікацій НАТО, на чолі з Янісом Стартсом, провели розслідування і виявили, що популярність багатьох постів російських політиків сфальсифікована. Існують спеціальні сервіси, використовуючи які можна купити лайки, репости і коментарі.
У центр стратегічних комунікацій НАТО, на чолі з Янісом Стартсом, провели розслідування і виявили, що популярність багатьох постів російських політиків сфальсифікована. Існують спеціальні сервіси, використовуючи які можна купити лайки, репости і коментарі.
Наприклад, відомий депутат Держдуми Леонід Слуцький регулярно використовує подібні сервіси для накручування лайків. Необхідно відзначити, що він платить дуже великі гроші сервісу, за 1 лайк - 1 рубль. Його пости по накрутці популярності пов'язані з критикою Європи і США.
Втім, на сервісі вдалося виявити ще одного пропагандиста, але вже релігійного. Ним виявився Костянтин Малофєєв, засновник телеканалу «Царгород». Він платить за підписку на свій акаунт у ВКонтакте по 60 копійок. На сторінці Малофєєва можна знайти пости, що демонізують Захід. Наприклад, Малофєєв називає Раду Європи "ординським ярмом" і "джерелом епідеміологічної небезпеки", ім'я якої "розпуста".
Також на біржі по накрутці лайків були виявлені пости, які підтримують проєкти мера Москви Сергія Собяніна.
За допомогою такого сервісу могли отримати популярність і поширені фейки про Європу, які активно розносилися просторами Інтернету пропагандистами Кремля. Як приклад можна навести пост політичного оглядача кисельовського інформагентства "Россия Сегодня" Володимира Корнілова. Автор твіту маніпулює фактами, виставляючи все так, ніби матір дівчинки, що зазнала сексуальних домагань, звинувачують у злочині, а ось чи покарають винного мігранта - невідомо.
Також можна відзначити пости про обмеження WhatsApp в Німеччині і про неіснуючу пенсійну реформу в ФРН. В обох випадках пропагандисти проводили паралелі з Росією як ніби "в Європі ще гірше, ніж у нас".
За даними центру стратегічних комунікацій НАТО, російські політики та компанії є лідерами на біржах по накрутці популярності. Ймовірно, це пов'язано з реальною непопулярністю влади РФ в країні.
За даними центру стратегічних комунікацій НАТО, російські політики та компанії є лідерами на біржах по накрутці популярності. Ймовірно, це пов'язано з реальною непопулярністю влади РФ в країні.
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