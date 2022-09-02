Чи треба приймати росіян у ЄС, думка експертів

17:50 29 серпня Київ, Україна

З 24 лютого спостерігається масова еміграція росіян зі своєї країни. У той самий час ця тенденція незабаром може бути обмежена штучно принаймні з боку Європейського Союзу.

За перші пів року війни з Україною з росії виїхало близько 1 млн громадян до країн ЄС. Це як туристи, так і люди, які вирішили змінити постійне місце проживання. За останній тиждень кількість охочих залишити рф трохи знизилася, ніж за попередні тижні. Це може бути пов'язане із можливою забороною видачі шенгенських віз росіянам у найближчому майбутньому.

Варто нагадати, що з ініціативи президента України Володимира Зеленського, країни Європейського Союзу висунули на обговорення питання про припинення надання в'їзду на свою територію, а також можливе анулювання віз, які вже мають росіяни. Через деякий час Зеленський все ж таки пом'якшив вимогу і заявив, що обмеження не стосуватимуться тих громадян рф, які беруть активну участь у опорі режиму путіна.

На 26 серпня відомо, що Естонія , Латвія, Литва та Чехія обмежили видачу шенгенських віз росіянам. Незабаром до такої ініціативи мають приєднатися Фінляндія, Данія та Польща. Інші члени ЄС очікують загальноєвропейського ухвалення рішення, яке має бути оголошено найближчим часом.

З критикою виступив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, заявивши, що ті росіяни, які хочуть тікати зі своєї країни, повинні мати можливість це зробити. Крім нього, з несхваленням виступають і кілька інших лідерів країн ЄС, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Український уряд, на чолі із Зеленським, наголошують, що в той час, поки росія веде загарбницьку війну проти України, вбиває мирних громадян, мирні громадяни агресора не мають права заплющувати очі на те, що відбувається, і їхати на відпочинок у західні країни, які, між тим, так люто критикуються в кремлі.

«Варто також зазначити, що росіяни не є біженцями, оскільки в їхній країні бойових дій не відбувається. Тому аполітичні росіяни, які шукають “притулку” за кордоном, такий самий абсурд, як і ті, що вирушають на відпочинок до ЄС, паралельно заявляючи, як там погано живеться.

Громадянин будь-якої демократичної держави відповідає за той уряд, який перебуває при владі. Незважаючи на те, що росія фактично перестала бути демократичною країною на цей момент, раніше в країні проходили вибори, з результатами яких більшість росіян були згодні. Коли путін анексував Крим і розв'язав війну на Донбасі, його рейтинги злетіли вгору і народ тріумфував. З початком повномасштабного вторгнення в Україну росіяни також показали високий рівень підтримки стосовно того, що відбувається. Та невелика кількість людей, які виходили на протести, кричали "ганьба, ганьба" і "ні війні" від виду поліціянтів з палицями розбіглися замість того, щоб дати відсіч. При цьому навіть та частина населення росії, яка виступає проти війни в Україні, здебільшого переконана, що у події винні країни Заходу.

Ті, хто біжить з рф - найбільш активний, освічений і незадоволений прошарок країни агресора. Саме вони могли б стати кістяком протестного руху, ударну роль яких взяли б на себе радикальні групи, що вже сформувалися, що здійснюють диверсії в росії. Тому Україна та країни ЄС не хочуть, щоб ці росіяни залишали свою країну. З іншого боку, Боррель і прихильники його думки вважають, що приймають з росії найбільш освічене населення, тим самим позбавляючи агресора кваліфікованих кадрів. З цим можна погодитися, проте критики ініціативи щодо обмеження видачі шенгенських віз обрали тактику довгострокової перспективи з реалізацією у кілька років, тоді як Київ має намір усіляко прискорити процес завершення війни», - пишуть українські політологи.

«Вже зрозуміло, що росія зазнала поразки на полі бою і залишається лише питання часу, коли саме українські захисники зможуть повністю очистити свою землю від окупантів. Водночас бойові дії не перенесуться на територію агресора і тим більше не досягнуть кремля. Тому, рано чи пізно, росія відновиться і вдарить із новою силою. Щоб цього не сталося, наголошується на рухах усередині держави, здатних змінити владу в кремлі шляхом революції. Для цього і просувається ініціатива щодо збереження якнайбільшої кількості росіян усередині їхньої держави», - заявило анонімне джерело, близьке до центрів ухвалення рішення.