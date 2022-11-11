Спостереження показують зростання російського угруповання військ у білорусі

19:22 11 листопада Київ, Україна

З самого початку оголошеної в росії мобілізації, в білорусії почали накопичуватися спільні сили російських та білоруських військових. 14 жовтня мінськ оголосив про початок "контртерористичної операції" (КТО). Мобілізовані з рф продовжують прибувати до рб.

Мінськ має свою логіку дій щодо війни росії проти України . Оголошенню режиму “КТО” передувала зростаюча роль полку Калиновського не лише безпосередньо в Україні, а й у широкій білоруській опозиції. За вісім місяців війни полк розрісся майже до розмірів бригади, з достатньою кількістю військової техніки та артилерії. Це не подобається лукашенку, оскільки його противники вперше об'єднуються у збройні формування з конкретною політичною метою – знищити владу диктатора в країні та усунути узурпатора з посади президента.

Політична опозиція рб, яка зародилася після виборів 2020 року, не виявила себе чинною. Водночас полк Калиновського встиг заручитися підтримкою не лише Києва, а й Польщі та Литви. Єдине, що зупиняє білоруську опозицію зі зброєю в руках, прибрати президента рб – війна в Україні.

«Лукашенко розуміє, що йому не вистачить власних сил відбити атаку добре підготовленого, вмотивованого, загартованого у боях радикально налаштованого полку Калиновського. Тому він продовжує накопичувати сили "союзної держави" в рб», - заявляють західні аналітики.

Водночас деокупація Харківської області позбавила російську армію великої кількості техніки та боєприпасів. Кремль мусить поповнювати свої запаси за рахунок білоруських резервів. З цією метою 21 жовтня із залізничної станції Уріччя, розташованої на північний захід від мінська, вирушила 7-ма група залізничних вагонів з військовою технікою рб.

«Цього разу 20 одиниць БМП-2, знятих із законсервованої 969-ї бази танкового резерву, було відправлено на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська область) і далі у напрямку Луганська. Все обладнання прибуло до Білгородської області 24 жовтня. Загалом за останній місяць лукашенко передав путіну не менше 122 танків Т-72А, до 44 вантажівок Урал та 20 БМП-2», - повідомляється у відкритих джерелах.

Ось як ситуацію коментують військові експерти: «В обмін на застарілу техніку, за минулий місяць (жовтень) росія відправила до білорусі щонайменше 16 ешелонів, наповнених людьми, з легкою зброєю та боєприпасами. Ці сили були перекинуті до Барановичської, Лепельської та Вітебської областей. Наразі точна кількість російських військовослужбовців у рб та конкретна кількість відправленої туди техніки та боєприпасів залишається невідомою. Однак ясно те, що ці війська можуть проявити себе після остаточного виведення армії агресора з правобережної частини Херсонської області, якщо це не є хитрощами окупантів.

Російські та білоруські війська не припиняють проведення спільних військових навчань. Це говорить про те, що найближчим часом із російських частин у білорусі, швидше за все, буде сформовано ударну групу, про що регулярно попереджає український Генштаб. Загалом завдання цього угруповання полягатиме в тому, щоб поставити під загрозу постачання західної допомоги Україні та захопити Рівненську АЕС».

Політологи вважають, що озброєна білоруська опозиція, яка має бойовий досвід, становить серйозну загрозу, в тому числі для лукашенка особисто. «З огляду на рівень підготовки ЗСУ, ймовірність успіху спільного російсько-білоруського угруповання буде недостатньою для виконання вищезазначених завдань. Більше того, якщо тільки агресор розпочне новий наступ на північ України, незалежно від участі білоруських військових, ЗСУ почнуть завдавати ударів по інфраструктурі рб. Це, у свою чергу, полегшить майбутню деокупацію для Калиновського полку від режиму лукашенка», - пишуть політологи.