17:36 11 грудня Київ, Україна

Разом із занепадом росії відбувається процес втрати впливу РПЦ МП – російської православної церкви московського патріархату. Водночас можна спостерігати за тим, як в Україні розкриваються давні осередки підвладної кремлю структури. «Церковні шпигуни, які повністю підтримують ідею «російського світу», багато з яких є штатними співробітниками спецслужб рф, нарешті можуть назавжди зникнути в державах за межами своєї країни, а також суттєво втратити вплив усередині росії», - пишуть українські аналітики.

Якщо повернутись трохи в минуле, то можна згадати, як після революції в рф 1917 року комуністи почали знищувати церкви та священників. Однак через деякий час режим дав можливість "воскреснути" церковному інституту, незважаючи на те, що в СРСР дотримувалися атеїзму. У сучасних відкритих джерелах багаторазово повідомлялося про те, що серед священнослужителів у СРСР були агенти та співробітники КДБ. Аналітики заявляють про те, що церква була чудовим прикриттям для шпигунів за кордоном.

«Після початку повномасштабного вторгнення в Україну РПЦ МП показала своє справжнє обличчя. Діяльність російських попів стала схожою на діяльність ісламістських радикалів, які закликають йти на смерть "в ім'я великої мети". А тенденція впроваджувати співробітників спецслужб на посади священнослужителів з часів СРСР нікуди не зникла, що і стало причиною занепаду РПЦ за кордоном», — пишуть політологи.

Частка українців, які заявляють, що вони наслідують московську церкву, впала з 18% у 2021 році до всього 4% після вторгнення 24 лютого, тоді як частка прихильників Автокефальної православної церкви України зросла з 42% до 54%. В результаті після оголошень про російські осередки, що діяли, Київ прийняв давно назріле рішення - заборонити діяльність української православної церкви московського патріархату.