На параді в КНДР показали нову міжконтинентальну балістичну ракету

Військові амбіції Північної Кореї, спрямовані, першою чергою, проти США, штовхають корейський уряд на створення все більш сильної ядерної зброї. За інформацією японського агентства NHK, про бойовий потенціал нової міжконтинентальної балістичної ракети висловив свою думку доцент Дослідницького центру передової науки і технології Токійського університету Коїдзумі Ю.

"Можна стверджувати, що нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї є однією з найбільших в світі. Я думаю, що вона може мати кілька боєголовок. Якщо одна ракета несе заряд з двох або трьох боєголовок, їх буде складно перехопити", - сказав експерт.

Виходячи з цього, додав він, північнокорейські офіційні особи, можливо, думають, що у них буде "певний рівень ядерного стримування проти США".

За словами Коїдзумі Ю, тепер в центрі уваги питання - чи виконає КНДР випробувальний пуск цієї ракети.

Нагадаємо, 10 жовтня Північна Корея провела військовий парад на честь 75-річчя Трудової партії країни. На ньому був присутній глава держави Кім Чен Ин.

На захід не допускалися іноземці, тому аналітики покладаються тільки на відредаговані кадри державних ЗМІ Північної Кореї. За їхніми оцінками, на параді показали нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету.

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