На допиті в ДБР Богдан заявив, що "рота закривати не буде"

12:49 14 вересень Київ, Україна

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що більше ніколи не повернеться в команду президента Володимира Зеленського, проте допустив, що може повернутися в політику. Про це він сказав сьогодні журналістам під Державним бюро розслідувань, куди з'явився для допиту.



"Я ніколи не повернуся до Офісу президента Зеленського. І допомагати або співпрацювати з ним не збираюся. Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання та можливості кину на те, щоб країна розвивалася і процвітала", - зазначив Богдан.



Коментуючи виклик в ДБР, він висловив думку, що бажання допитувати його - це "точно не бажання отримати якісь докази, а бажання закрити рот". Богдан сказав, що "рота закривати не буде", а буде ходити "і на допити, і на наступні інтерв'ю".



Колишній глава ОП підкреслив, що викладе слідству всю інформацію, якою володіє по суті справи вагнерівців, хоча, на його думку, "слідство не зацікавлене розслідувати цю справу". Якщо на допиті будуть питання щодо прізвищ, то він їх назве.



Своє інтерв'ю Богдан назвав не помстою, а закликом до Зеленського, щоб той "зрозумів, що справи в країні йдуть погано, що йому треба бути більш самостійним, самому приймати рішення та почати виправляти все, тому що криза не за горами: криза економічна, політична та військова на сході, а ця "тепла ванна" буде шкодити не тільки суспільству й державі, а й особисто йому".



Богдан додав, що після інтерв'ю з ним не зв'язувалися ні з Офісу президента, ні з партії "Слуга народу".



В повістці, яку Богдан опублікував в Telegram, зазначено, що на допит він запрошується на 11.00 як свідок в рамках кримінального провадження, відкритого 19 серпня.



Анонсуючи допит Богдана, в ДБР відзначали, що в інтерв'ю той "оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами в питаннях статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низки інших домовленостей, не передбачених законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного Головнокомандувача Збройних сил України".



9 вересня було оприлюднено інтерв'ю Богдана. В інтерв'ю Богдан говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною та Росією. За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.



Богдан також заявив, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана людиною "з якнайближчого оточення" президента.



Богдан був призначений главою Адміністрації Президента (пізніше відомство було перейменовано в Офіс президента) в травні 2019 року. У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.



Глава держави сказав, що призначення Богдана було помилкою. "Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості... Вона його сильно змінює", - заявив Зеленський.



