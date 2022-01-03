На боротьбу з кровососущими комарами вийдуть ГМО-комарі-самці

У зв'язку з різними епідеміями, вчені зосередили увагу на одному з рознощиків небезпечних вірусних захворювань - комарів виду Aedesaegypti. Як відомо, кровососущими є саме самки цих комах. В якості експерименту, спрямованого на боротьбу з ними, американські фахівці мають намір найближчим часом випустити на архіпелазі Флорида-Кіс в США близько 750 мільйонів генетично модифікованих самців комарів виду Aedesaegypti.

Повідомляється, що саме комахи цього виду переносять такі небезпечні захворювання, як жовта лихоманка, лихоманка денге, вірус Зика і інші.

Агентство з охорони навколишнього середовища пішло на такий крок, щоб зрозуміти, чи можуть генетично модифіковані комарі являти собою більш вигідну альтернативу використанню отруйним хімічних речовин, що застосовуються для знищення комах-шкідників.

"" Вдосконалені "комарі-самці замінять собою хімікати і скоротять популяцію свого виду. Їх потомство буде виключно жіночої статі і буде гинути відразу ж на личинкової стадії ", - повідомляють вчені.

На думку вчених ефект від модифікованих комарів може тривати до декількох поколінь і привести до природного скорочення популяцій комарів виду Aedesaegypti.

Також "модифіковані" комарі, за даними компанії Oxitec, яка розробила їх в лабораторії, з'являться на початку наступного року в окрузі Харріс, штат Техас.

Фахівці компанії вважають, що якихось негативних наслідків вдасться уникнути, оскільки комарі-самці не становлять небезпеки - вони не жалять людей і ссавців, а харчуються фактично тільки нектаром. Крім цього, вони не передбачають негативного впливу на екосистему в цілому.

Але влада залишила за собою право скасувати випуски комарів в будь-який момент.

Раніше в Україні створили стартап, який розробив безпечну і дієву пастку для комарів-самок.

Також повідомлялося, що стюардеса померла через три дні після укусу комара. Також Корреспондент писав про те, що вчені назвали "смачну" групу крові для комарів.