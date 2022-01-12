"М'який" Шольц або аргументований підхід Києва

21:23 12 січень Київ, Україна





Андрій Мельник, посол України в Німеччині дав інтерв'ю Reuters, яке було опубліковано 11 січня. У ньому дипломат закликав Олафа Шольца, нового канцлера Німеччини зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна.. Зокрема, посол зажадав прийняти Україну найближчим часом до Євросоюзу та Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав нового канцлера ФРН Олафа Шольца до дій. При цьому він зазначив, що Німеччина за правління канцлера йде з Росією на діалог та зустрічі. За словами Мельника, це дуже м'яка позиція.Андрій Мельник, посол України в Німеччині дав інтерв'ю Reuters, яке було опубліковано 11 січня. У ньому дипломат закликав Олафа Шольца, нового канцлера Німеччини зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна.. Зокрема, посол зажадав прийняти Україну найближчим часом до Євросоюзу та НАТО , "пустити на брухт" газопровід "Північний потік-2", забезпечити постачання в Україну оборонного озброєння та організувати зустріч у "нормандському форматі" у Берліні.



Вимоги Мельника цілком логічні і законні, хоч і дещо радикальні, у тому плані, що подібний тон неприйнято застосовувати до дружньої країни.. З іншого боку, пройшло достатньо часу, щоб Україна перестала просити та почала вимагати, адже ситуація на кордоні може фатально змінитись у будь-який момент.. Проте, новий канцлер ФРН, на відміну від Ангели Меркель, зайняв чи не дружню позицію щодо Росії.

Як відомо, Німеччина завжди була зацікавлена у будівництві та запуску «Північного потоку-2». При цьому Меркель все ж таки хоч якось намагалася змусити Путіна брати участь у “нормандському форматі”, ініціювала введення санкцій, а також підтримувала обмеження інших країн ЄС та США.



З боку Шольця таких дій немає. Навпаки, все вказує на те, що Німеччина в момент зміни влади таємно почала підтримувати Путіна.. Ймовірно, річ у СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини), членом якої є канцлер ФРН. Партія завжди підтримувала будівництво Північного потоку-2 і була прихильником того, щоб відновити відносини з Москвою.

Тому вимоги Мельника цілком виправдані. Бездіяльність Шольца в цьому випадку гірша, ніж дії Путіна. Водночас Європарламент, сили НАТО та представники США одностайні у своїй думці щодо Росії – це країна-агресор, обмеження діяльності якої є пріоритетним для так званого колективного Заходу.



Ймовірно, що вимоги Мельника зайняти Німеччину жорсткішу позицію щодо Росії залишаться не почутими Шольцом, але вони повинні звернути на себе увагу інших представників західної коаліції, щоб нагадати канцлеру ФРН, на чиєму він боці.