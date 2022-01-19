Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 900 порушень

11:32 04 вересень Київ, Україна

З початку дії режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 3 вересня зафіксувала 908 його порушень.



"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - звітують в ОБСЄ.



За даними спостерігачів, зокрема мова йде про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріли.



Нагадаємо, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.