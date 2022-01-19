Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 900 порушень

З початку дії режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 3 вересня зафіксувала 908 його порушень.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - звітують в ОБСЄ.
За даними спостерігачів, зокрема мова йде про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріли.
Нагадаємо, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - звітують в ОБСЄ.
За даними спостерігачів, зокрема мова йде про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріли.
Нагадаємо, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.
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