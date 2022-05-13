Молдова говорить тверде "ні" інтеграції з Росією

18:46 13 грудня Київ, Україна





Видання "Європейська правда" взяло інтерв'ю у Маї Санду. Нова президентка сказала, що протягом свого правління вона має намір вирішити питання з Придністров'ям і вигнати всі російські війська з території, яка спочатку належала Молдові. "Я виступаю проти федералізації Молдови і не підтримую варіанти, які пропонував Ігор Додон з його партією. Вони хоч і не давали чітких пропозицій, але виступали за федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту, який повинен включати в себе повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і будемо говорити про це і далі", - підкреслила вона. У листопаді цього року пройшли вибори в Молдові. Перемогу в другому турі здобула проєвропейська кандидатка - Мая Санду . Вона має намір вивести свою країну на новий рівень і сказати "ні" Кремлю в Придністров'ї.Видання "Європейська правда" взяло інтерв'ю у Маї Санду. Нова президентка сказала, що протягом свого правління вона має намір вирішити питання з Придністров'ям і вигнати всі російські війська з території, яка спочатку належала Молдові. "Я виступаю проти федералізації Молдови і не підтримую варіанти, які пропонував Ігор Додон з його партією. Вони хоч і не давали чітких пропозицій, але виступали за федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту, який повинен включати в себе повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і будемо говорити про це і далі", - підкреслила вона.





Росія дуже сильно "в'їлася" в свідомість молдаван, а в Придністров'ї досі ніби початок дев'яностих, і половина громадян налаштовані позитивно щодо Путіна. Однак Мая має намір відкрити очі всім тим, хто ще перебуває в ностальгійному сні про СРСР на прикладі Білорусі, України, Киргизстану та інших пострадянських країн. В першу чергу показати, чому Мая Санду щиро переконана в тому, що одного разу з'явиться можливість возз'єднати Молдову. Вона підкреслює, що план з повернення Придністров'я обов'язково повинен бути мирним. Однак закликає Україну поглянути на сценарій, який вони вибрали, і зіставити з кризою на сході, адже спочатку вони дуже лояльно ставилися до ситуації, що склалася, і в підсумку втратили частину країни. Зараз же Мая хоче знайти по істині утопічне рішення, яке підійшло б для всіх молдаван. Тому таке рішення повинно бути знайдене саме в Молдові за підтримки не тільки політиків, але і всього народу.Росія дуже сильно "в'їлася" в свідомість молдаван, а в Придністров'ї досі ніби початок дев'яностих, і половина громадян налаштовані позитивно щодо Путіна. Однак Мая має намір відкрити очі всім тим, хто ще перебуває в ностальгійному сні про СРСР на прикладі Білорусі, України, Киргизстану та інших пострадянських країн. В першу чергу показати, чому Молдова досі залишається далеко не найрозвиненішою країною Європи. Однак Санду запевняє, що не хоче псувати стосунки з Москвою, хоч і націлена на інтеграцію з Європою.

По всій видимості Молдова отримала свій квиток в останній вагон, адже при перемозі Ігоря Додона ця країна могла б стати повноправною провінцією РФ. Нагадаємо, що Додона дуже сильно підтримував Путін і регулярно отримував від нього щедрі подарунки у вигляді кредитів на "поліпшення життя" країни і його самого. А це означає, що Москва досить інвестувала в Молдову, і при перемозі Додона можна було б пожинати плоди.