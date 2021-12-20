Мовчання ягнят

12:28 06 серпень Київ, Україна

Все більше і більше падає рейтинг партії «Єдина Росія» і відповідно Путіна. Але він і не думає відступати. Так само його не хвилює думка народу з приводу його кандидатури. У свою чергу, росіяни втомилися бояться і все частіше організовують масові протести.

Як відомо, з відкритих джерел, масове невдоволення путінської владою почало з'являтися після того, як він прийшов до влади третій раз. Після його відходу і приходу Медведєва настала якась відлига. Адже вже під кінець другого терміну правління Путіна, народ був вкрай незадоволений його політикою. Всі почали розуміти, що він ніякий не герой-рятівник, а ставленик головних олігархів країни.

Перші протестуючі проти путінізму, почали з'являтися після того, як пройшли вибори в Держдуму VI скликання, в 2011 року і не вщухали аж до 2013 року. У 2012 році Путіна переобрали втретє, а перед виборами був збільшений термін правління президента з 4-х до 6-ти років. Партія, яка розробив і говорила всім, щоб підтримали цей законопроект, була та сама «Єдина Росія». Після цього людям стало зрозуміло, що на вибори йти не має сенсу, так як було зрозуміло хто переможе.

Хоча на той момент ще залишалася жменю прихильників «царя» та її не вистачило б для перемоги Путіна. Точно не в першому турі. Тоді росіяни почали організовувати протести і виходити на вулиці, вимагаючи перевиборів і чесної політичної боротьби. У той же час, бачачи фатальність ситуації, нова стара влада приймає рішення про прийняття закону, який починає кримінально карати мітингувальників. І після кількох показових арештів, мітинги припиняються, але не протести.

Ще більшого масла у вогонь підлило вторгнення Путіна в Україну. Після недовгого тріумфу з приводу Криму, росіяни розуміють, що жити стало складніше. Зарплати менше, пенсії урізали, держбюджет йде на дотацію півострова. Невдоволення зовнішньою політикою зашкалило, але почав з'являтися все більший страх, адже за людьми почали стежити віртуально. Також почали кримінально карати за репости. Люди просто боялися навіть думати про мітинги. Глобальна параноя.

І ось, здавалося б, кінець. вибори 2018. Але для колишнього співробітника КДБ з необмеженими можливостями виграти вибори можна і не балотуючись на них.

Після перемоги в четвертий раз Путін вирішив зробити громадянам подарунок. Громадянам Китаю, адже він просто подарував шматок землі Хабаровського краю, розміром в 3,5 мільйона гектар китайцям. І жителі Хабаровського краю за одну ніч виявилися на території іншої країни.

Це і було останньою краплею. Люди підняли глобальний протест. Накипілі, за довгий час невдоволення і страх, змішалися і вибухнули. Люди виходили на вулицю, без будь-якої чіткої мети і гасла. Вони просто втомилися жити в злиднях, бруді і бути рабами в той час, коли Москва і Кремль жиріють. Їх землю віддають без їх згоди іншій країні.