Мобілізацію в рф назвали тріумфом есхатології

12:40 05 жовтня Київ, Україна

Політологи заявили, що мобілізація у росії стала тріумфом есхатології. Такого висновку вони дійшли після виступу Івана Охлобистіна, який назвав те, що відбувається, «священною війною».



Довідково! Есхатологія — система релігійних поглядів і уявлень про кінець історії, спокуту та потойбічне життя, про долю Всесвіту та її перехід у якісно новий стан.

Після проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях України, путін організував мітинг на червоній площі, де, крім нього, виступав актор і священик Іван Охлобистін, який оголосив про початок священної війни.

Абсолютна більшість росіян не побажали протистояти мобілізації, оголошеній путіним, мовчки підтримали його політику.



В цей час загальна кількість вже мобілізованих людей оцінюється від кількох десятків до 100 тис. осіб. Цей діапазон українські аналітики визначили на підставі уривчастих даних, отриманих із різних регіонів росії.



Ці дані оновлюватимуться в міру продовження мобілізації, яка, очевидно, триватиме до 1 листопада (з 1 листопада в росії розпочнеться осінній призов). Проте навіть найвищі неурядові оцінки безперечно далекі від заявлених 300 тис. резервістів, запланованих до мобілізації. Це означає, що подальші хвилі мобілізації неминучі за нинішніх політичних умов.

«Цікаво, що мобілізованих змушують підписувати контракт. Таким чином вони де-юре стають добровольцями. А це означає, що кремль намагається розділити з ними відповідальність за війну та запобігти їхній можливій консолідації з антикремлівськими та антивоєнними рухами. Більше того, разом із нинішніми солдатами-контрактниками та молодшим офіцерським складом, мобілізовані росіяни не можуть піти у відставку зі збройних сил до отримання дозволу з міноборони», вважають політологи.

Мобілізація має виграти для путіна ще трохи часу, але їй не врятувати його від втрати влади в країні, яка, швидше за все, станеться внаслідок краху економіки, заявляють вони.

«Пропагандисти кремля, на тлі безпринципних військкоматів, виступають у ролі “чеснот”, які раптом почали критикувати військкомів за роздачу повісток усім поспіль. Таким чином вони знову хочуть показати, що путін на їхньому боці, він завжди говорить правду і діє в інтересах народу, а винні в усьому інші, які дурять президента», — роблять висновки з того, що відбувається, політичні аналітики.



Мобілізація закріпила серед росіян думку, що війна в Україні – це глобальне протистояння між росією та Заходом за виживання країни та держави. Населення рф вже свято вірить, що конфлікт був неминучим із 1991 року. Росіяни переконані, що на карту поставлено все, й швидке знищення економіки, повернення у “кам'яний вік”, злидні, голод – виправдані заради “великої мети”, до якої їх веде путін.