Мобілізація в росії почалася всупереч обіцянкам влади: коментарі експертів

19:36 26 вересня Київ, Україна

21 вересня путін розпочав мобілізацію у своїй країні. І хоча він не оголошував Україні війну офіційно, для всіх росіян стало зрозуміло – “спецоперація” закінчилася і в безпосередній небезпеці тепер перебуває кожен із них.



Довгий час мобілізація у росії відкидалася майже всіма спостерігачами. Лише найбільш маргінальні представники російського суспільства вірили, що путін рано чи пізно це зробить. Більше того, у кремлі також заперечували подібний захід.

«Практично ніхто не вірив у призов резервістів з однієї простої причини – це доб'є росію остаточно. Економіка не зможе витримати військового навантаження, росіяни не захочуть воювати, у країні не вистачить забезпечення, це викличе масштабні протести, під час яких спалахне повноцінна революція, до якої приєднається армія», — пишуть політологи.

Як доказ своїх слів вони наводять той факт, що з рф за кілька днів після оголошення мобілізації виїхала значна кількість громадян.

«У відеозверненні путін наказав військово-промисловому комплексу “наростити випуск озброєння”, а це означає, що необхідної кількості військових ресурсів не вистачає. Переводячи економіку держави на військові рейки, за деякий час можна буде побачити, як вона прискорить темпи стагнації», — заявляють українські економісти.



У росії також почалися протестні рухи того ж дня, що й була оголошена мобілізація. Вони були у типовому стилі росіян – всі знімали те, що відбувалося, засуджували дії поліціянтів. Заходи мали виключно демонстраційний характер і нічим серйозним не закінчилися. У рф вводиться нова норма закону, за якою протестувальники можуть опинитися у в'язниці терміном на 15 років, або вирушити на фронт.



У кремлі продовжують говорити, що "все йде за планом". Вперше з березня було оголошено про кількість загиблих російських вояків в Україні. Шойгу заявив про 5937 бійців. Більше того, він сказав, що 90% від усіх поранених уже повернулися у стрій.

У відкритих джерелах з'явилася інформація про можливе закриття російського кордону зсередини, щоб резервісти не змогли залишити країну. А в одному з регіонів рф влада закликала місцевих жителів віддавати свій особистий вантажний, легковий транспорт та спецтехніку на потреби армії.

При цьому введення військового стану оголошено не було, як і не змінено статус “спецоперації” на війну.

Важливою стала подія – обмін полонених. Внаслідок цього в Україну повернулося 215 військових, серед яких – 108 бійців полку «Азов». Їм загрожував ганебний «судовий» процес та довічне ув'язнення на території ЛДНР.

Можна тільки припускати, яким було здивування росіян, коли вони дізналися про обмін. "Вони були настільки розгнівані, що навіть забули про своїх військових, які повернулися з українського полону", - пишуть українські політологи.



«Оголошена мобілізація показала загалом усю неспроможність російського державного управління. Люди почали масово залишати країну. Мотивація з'явитися у військкомат випаровується з кожною годиною. Росіян стали виловлювати на вулицях так само як це відбувається у квазіутвореннях «ДНР» та «ЛНР». І все це через брехню, яка виходить із кремля і особисто від путіна», — заявляють політологи.

«Як можна йти воювати за палаци правлячої еліти, якщо ця ж еліта постійно бреше?», — запитують вони.