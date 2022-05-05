Мобілізація в РФ викличе хвилю протестів, вважають політологи

20:12 05 травня Київ, Україна

Експерти повідомляють про те, що російська влада стикається з труднощами у питаннях мобілізації.

«У міру того, як втрати рашистів в Україні зростають, а небажання окупантів воювати посилюється, агресор стикається зі зростаючими труднощами для мобілізації “тактичного фаршу”. Особливо гостро ця проблема стоїть у місцях, де похорон загиблих у боях стає все більш звичною частиною життя, наприклад, у невеликих республіках, таких як Бурятія та Дагестан, та у дрібніших, але далеких від Москви. У цих регіонах жодна державна пропаганда не може приховати справжню ціну війни, яка пригнічує бажання громадянських росіян взяти участь у ній», - повідомили політологи.

Зазначається також, що є очевидні ознаки того, що Кремль був змушений перейти до набагато дорожчого методу найму контрактників, яких можна відправити в Україну трохи легше.

Досі найбільш драматичною формою опору заклику були жорстокі напади на низку військкоматів. Один з останніх нападів в Республіці Мордовія Середнього Поволжя змусив місцеву владу призупинити призов до армії в цьому регіоні.

Не дивно, що пропагандисти не загострювали увагу на цих проблемах і від самого початку робили все, щоб приховати свої реальні втрати в Україні.

Олексій Іжак, аналітик з безпеки київського Національного інституту стратегічних досліджень, сказав, що росіян "мобілізували на перемогу", але лише по телебаченню, а не в реальному житті, "коли треба по-справжньому померти". Іжак вважає, що Кремль не хочуть йти на ризик, різко збільшуючи чисельність армії чи навіть офіційно оголошуючи війну Україні.

Але якщо втрати зростатимуть, а опір проти відправки в Україну зросте у Кремля не залишиться іншого вибору, як оголосити загальну мобілізацію. «Поки що агресор намагається провести приховану мобілізацію шляхом призову резервів. Але це лише привертає увагу до того, наскільки провальною стала українська військова кампанія. І якщо Кремль буде змушений розпочати спільну мобілізацію, йому доведеться якимось чином "продати її населенню", пишуть політологи. За словами Іжака, влада РФ готується зробити це у зв'язку з пожежами, що спалахнули у прикордонних з Україною областях, що агресор може і, ймовірно, використовуватиме для виправдання загальної мобілізації. Але це не полегшить Кремлю завдання. Там так довго говорило про "перемоги", що багато хто розцінить повну мобілізацію, як визнання поразки.