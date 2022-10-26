Мобілізація стала найгіршим політичним рішенням за всю кар'єру путіна, впевнені експерти

18:57 22 жовтня Київ, Україна

«Жодна політика, яку коли-небудь проводив путін, включаючи підвищення ним пенсійного віку у 2018 році, не викликала більшого суспільного гніву та протесту, ніж оголошена мобілізація. З країни втекли понад 700 тис. осіб, протестувальники вийшли на вулиці міст, збільшилася кількість підпалів військкоматів. Зростаючий гнів серед народних мас загострив безліч напруженостей, включаючи класову та регіональну ворожнечу, особливо щодо того, як російські еліти убезпечили себе від служби в армії, а населення, особливо далеке від столиці, постраждало», — пишуть вітчизняні політтехнологи.



Внаслідок хаосу навколо мобілізації, путін оголосив про її завершення протягом “двох тижнів”. Політологи вважають, що подальше проведення мобілізації може призвести до вибуху, хоча факти свідчать, що там, де закінчується одна програма мобілізації, починається інша, більш потайлива.



Наслідки цього невдалого заходу, у тому числі гнів призваних та їхніх сімей, породжені ним судові справи та питання про керівництво путіна, найімовірніше, збережуться.

«Напруження в російському суспільстві посилюється ще й поганими умовами на місцях підготовки мобілізованих. Новобранці розповідають, що їм доводиться спати на підлозі, їсти продукти, які вони добувають самі, самостійно купувати спорядження. Бюджету в трильйони рублів із кишень платників податків на російську армію виявилося недостатньо, щоб забезпечити мобілізованих елементарними аптечками», — пишуть у ЗМІ.



Західні економісти пророкують появу нових законопроєктів, які перебувають на розгляді в держдумі рф, про скорочення або про повне припинення одноразових виплат і пільг для новобранців. «Цей крок цілком логічний, — вважають вони, — враховуючи, який удар прийняла на себе економіка росії. Водночас обіцяні виплати неможливо скасувати без гніву народу. Однак верхом цинізму стали спроби запропонувати альтернативу багатотисячним компенсаціям військовим у вигляді овочів або сала, як у деяких регіонах рф».



«Спроби запобігти майбутньому вибуху шляхом оголошення путіним припинення мобілізації найближчим часом спричинили радикальніші заходи з боку військкоматів на місцях. Оскільки за два тижні неможливо встигнути набрати необхідну за планом кількість мобілізованих, військові комісари стали в прискореному порядку призивати не лише тих, хто має військовий досвід», — заявили західні експерти.



На українські фронти прогнозують прибуття голодних солдатів, які замерзають на зимовому холоді і, здебільшого, не підтримують війну. «Вони навряд чи стануть тією силою, яка допоможе кремлівському диктатору перемогти. Більше того, ця маса росіян може стати аналогом царського війська часів Першої світової війни, які за приблизно таких самих умов почали революцію в країні», — заявляють політтехнологи.