Мобілізація дозволяє путіну завершити сталінський геноцид, думка експертів

19:05 15 жовтня Київ, Україна

«Неможливо не помітити, наскільки для путіна залишається важливим режим Сталіна. Незважаючи на те, що радянський диктатор був грузин, його політика під прикриттям індустріалізації передбачала геноцид неросійських народів і насамперед українців. Путін має ту ж мету, оскільки лише росіяни можуть покірно підкорятися кремлю. Як не дивно, але насамперед він вирішив почати зі знищення народів, які проживають на території росії, і мобілізація йому в цьому сильно допомагає», — заявляють українські аналітики.

Неодноразово повідомлялося у ЗМІ, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну найбільша кількість загиблих припадає на депресивні регіони агресора. Наголошувалося, що єдиною подібністю серед окупантів є бідність – практично всі вони пішли воювати за гроші.

«Водночас росіяни та неросіяни сильно різняться в тому, як вони реагують на мобілізацію та на втрати серед особового складу агресора. Етнічні росіяни тікають від мобілізації, не в змозі організувати протест проти призову на фронт і все ж таки продовжують підтримувати політику путіна, то населення малих народів, як, наприклад, у Дагестані, більш критично ставляться до війни в Україні», — повідомляють аналітики.

Вони також стверджують, що кремль проводить політику «росія для росіян» незалежно від того, що говорить путін або інші російські політичні діячі. Започаткована мобілізація дозволяє путіну ліквідувати основну дієздатну масу протестних рухів, тим самим завершивши геноцид сталінського режиму.