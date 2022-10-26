Мобілізація та анексія створюють ще більше проблем для Кремля, вважають експерти

18:41 24 жовтня Київ, Україна

Оголосивши мобілізацію, Путін розраховував відновити наступальний потенціал російської армії. Анексувавши тимчасово окуповані українські території – виправдати мобілізацію.

«Однак ні те, ні інше не вирішило нагальних проблем агресора. Навпаки, мобілізація та анексія створили ще більшу небезпеку для Путіна», — вважають експерти.. Незважаючи на поразки на фронті, Путін не відмовився від своїх планів на Одесу та Миколаїв.

Проте аналітики серйозно сумніваються у можливості такого настання. «Мобілізація в Росії має хаотичний характер і свідчить про брак навчальних приміщень і навіть елементарного спорядження для новобранців», — пишуть вони.

На початку жовтня 2022 року губернатор Курської області Роман Старовойт, який відвідав військові частини знову мобілізованих воїнів, описав у них умови так: “Руїнована їдальня, зламані та іржаві душові, не вистачає ліжок, а ті, що є, поламані. Обмундирування немає, плац як після бомбардування”. З кожним днем з'являється все більше відеороликів, у яких військкомати інструктують призовників купувати самостійно медичні аптечки. Деякі відомі пропагандисти відкрито визнають, що з усіх регіонів Росії лише в одному розглядалася можливість вакцинації мобілізованих проти коронавірусу, грипу та пневмокока, і що без мобілізації після осіннього призову “шпитали повні призовників з пневмонією”. Британські журналісти зазначають, що людей, які ніколи не служили в армії, часто закликають та відправляють на фронт практично без підготовки. Крім того, армія РФ втратила і не зуміла заповнити молодший командний склад.

Все це говорить, що окупантам проблематично утримуватиме вже захоплені території, не кажучи вже про перехід у наступ. «Однак постійні поразки на передовій – лише частина нових проблем Кремля. Військова пропаганда все частіше стверджує, що війна дала Росії шанс відновити свою економіку та звільнитися від економічного рабства, проте на практиці виявилося зовсім навпаки. Мобілізація руйнує російське підприємництво та веде до масового відтоку стартапів із країни, яка стає «мало цікавою для розвитку бізнесу», — пишуть політологи. У відкритих джерелах публікується багато матеріалів, присвячених конфліктам у російському військовому керівництві. На початку жовтня 2022 року Кадиров та засновник відомої ПВК «Вагнер» Пригожин публічно розкритикували Генштаб та Міноборони Росії, звинувативши генерал-полковника Олександра Лапіна у здачі Лимана, а військове керівництво у приховуванні некомпетентності та недбалості Лапіна.

Військові, у свою чергу, відповіли, що такі заяви шкідливі і заважають досягненню спільної мети.. Проте Кадирова підтримали професійні військові. Публікації на сайті «Військовий огляд», близькому до Міноборони Росії, наочно показують, що розкол стався не лише між регулярною армією та іншими воєнізованими формуваннями, а й усередині самої російської армії. Так, низка авторів сайту піддали різкій критиці Міноборони, звинувативши його в "дивних та нелогічних діях на тлі гробової тиші".

Деякі видання прямо звинувачують генералів у некомпетентності та брехливих доносах Путіну. «Однак ці труднощі тьмяніють порівняно з багаторічними проблемами, спричиненими анексією окупованих територій в Україні. Після захоплення Криму Росія стала державою без міжнародно визнаних кордонів. Нині ці межі повністю стерлися. Про те, що нові території увійдуть до складу Росії у існуючих кордонах,

Кремль оголосив у день їх утворення та приєднання. Згідно з цією логікою, Лиман, нещодавно звільнений українськими захисниками, також має вважатися "російським" містом. Цей факт свідчить про те, що те, що Кремль сьогодні називає «Росією», стало територією війни, оскільки формально, за російськими законами, між Лиманом і, скажімо, Білгородом немає жодної різниці.

Звільнення Лимана також стало чітким сигналом іншим регіонам Росії, що Кремль легко може втратити контроль над своєю "територією", а центральна влада аж ніяк не здатна перешкодити цьому процесу», - заявляють політтехнологи.