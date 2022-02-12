Багатоходівочка російських спецслужб

16:13 22 вересень Київ, Україна





Гучний



З метою відведення удару від себе, перекладання своєї провини на третю сторону і приховування причетності спецслужб РФ до реалізації агресивно-деструктивного зовнішньополітичного курсу Кремля відносно інших країн, російські спецоргани успішно вибудовують за допомогою ЗМІ та соціальних мереж «паралельну реальність», що підкріплюється вигаданими доказами, які не мають нічого спільного з реальними фактами. Російська інформаційна війна, яку агресор веде ще з 24 серпня 1991 року, не вщухає ні на день і націлена на внутрішнє ослаблення нашої країни і хаотизацію з подальшим поглинанням територій і ресурсів.Гучний «Вагнергейт» є черговим доказом проведених російськими спецслужбами масштабних інформаційно-психологічних операцій проти України.З метою відведення удару від себе, перекладання своєї провини на третю сторону і приховування причетності спецслужб РФ до реалізації агресивно-деструктивного зовнішньополітичного курсу Кремля відносно інших країн, російські спецоргани успішно вибудовують за допомогою ЗМІ та соціальних мереж «паралельну реальність», що підкріплюється вигаданими доказами, які не мають нічого спільного з реальними фактами.





Нагадаємо, виходячи з наявної інформації у відкритих джерелах, ПВК «Вагнера» - один з підрозділів ГУ ГШ ЗС РФ, що фінансується Російською державою і налічує, за різними даними, близько 3 тисяч бойовиків, залучених в операціях по всьому світу.



Не вдаючись в деталі проваленої спецоперації за участю «вагнерівців», направлених напередодні виборів у Білорусі - 25 липня 2020 року - для підготовки масових заворушень і терористичних актів в Білорусі, сконцентруємося на періодично змінних версіях Москви щодо «затриманих бойовиків».



1. Представники російської ПВК «Вагнера» летіли через Білорусь в Судан (легенда швидко зазнала фіаско, оскільки з Білорусі в Судан літаки не літають).

2. Представники російської ПВК «Вагнера» летіли через Білорусь в Стамбул (мета групового візиту бойовиків в Стамбул не повідомлена, реакції турецької сторони не було, щодня з Москви до Стамбулу вилітають від 12 прямих рейсів, що дозволяє бойовикам малими групами непомітно потрапити в Туреччину навіть протягом доби).

3. Арешт 33 росіян в Мінську - провокація спецслужб України. Ця версія була поширена через відомого співробітника ГУ ГШ ЗС РФ - військкора «Комсомольської правди» Олександра Коца. І попри абсолютно надуманий характер і не підтверджений жодними доказами матеріал, деякі українські ЗМІ тиражували вигідні РФ меседжі.



І якщо до російських вкидань щодо



Отже, проросійські ЗМІ поширювали меседж про те, що звільнений з поста начальника ГУР Міноборони України генерал-полковник Василь Бурба напередодні операції доповідав президенту В.Зеленському про її хід на секретній нараді, під час якої глава Офісу Президента Андрій Єрмак зажадав відкласти операцію на кілька днів, оскільки на 27 липня було заплановано тотальне припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі. На думку Єрмака, з яким погодився Зеленський, викрадення «вагнерівців» могло поховати не тільки перемир'я, але і весь переговорний процес. Відповідно, операція була перенесена на 30 липня. І якщо до російських вкидань щодо СБУ , ГУР МОУ та інших українських спецслужб вже звикли, то атака на ОП - справа нова.Отже, проросійські ЗМІ поширювали меседж про те, що звільнений з поста начальника ГУР Міноборони України генерал-полковник Василь Бурба напередодні операції доповідав президенту В.Зеленському про її хід на секретній нараді, під час якої глава Офісу Президента Андрій Єрмак зажадав відкласти операцію на кілька днів, оскільки на 27 липня було заплановано тотальне припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі. На думку Єрмака, з яким погодився Зеленський, викрадення «вагнерівців» могло поховати не тільки перемир'я, але і весь переговорний процес. Відповідно, операція була перенесена на 30 липня.



Наступним етапом інформаційної операції проти глави ОП стало роздування теми щодо того, що Шевченківський райсуд Києва зобов'язав СБУ завести справу про можливу держзраду глави Офісу Президента Володимира Зеленського - Андрія Єрмака.



Мета подібних «сенсацій» - погіршити міжнародний імідж України, дестабілізувати діяльність вищого політичного керівництва України, внести розкол, паніку та підвищити рівень недовіри українського населення до влади.



Необхідно розуміти, що російська інформаційна операція ще не завершена, і список «винних» може розширитися або змінитися до невпізнання, адже уява представників російських спецслужб вражає своєю казковістю та безглуздістю!