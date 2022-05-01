Митрофанов про крадене українське вугілля і фінансування російських бойовиків

18:11 01 грудня Київ, Україна

Олександр Митрофанов розповів про причетність російського бізнесмена Руслана Ростовцева до постачання зброї російським окупантам і крадіжку донбаського вугілля з території України.



За його словами, він володіє інформацією, яка підтверджує, що українське вугілля вивозили з території держави в Росію, а слідом за підробленими документами продавали в Україні. Керує схемою одіозний російський підприємець Руслан Ростовцев, який кілька років тому став фігурантом розслідування американського видання Forbes.



"Продаж краденого вугілля в Україні здійснювався компанією "Газ-Альянс" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка (за численними даними, пов'язаний з Януковичем). Отримані в результаті гроші легалізувалися і на них закуповувалася продукція подвійного призначення (зокрема, телескопічні приціли "Марс" для снайперських гвинтівок) для бойовиків з т.зв. "ДНР" і "ЛНР"", - зазначив він.



За словами Олександра Митрофанова, є інформація, що Руслан Ростовцев безпосередньо передавав грошові кошти бойовику Арсену Павлову (позивний "Моторола"). Також Руслан Ростовцев фінансував відкриття представництв т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в Турині, Мілані та Празі.











Олександр Митрофанов заявив, що передав всю наявну у нього інформацію українським слідчим органам. Ведеться слідство.



Олександр Митрофанов - колишній генеральний директор ВАТ "Полярний кварц", обвинувачений за кількома кримінальними справами, порушеними в Єкатеринбурзі в різний час. Є учасником проєкту StopArrest. У 2016 році Митрофанов домігся скасування свого розшуку в Інтерпол, отримав рішення імміграційного трибуналу Манчестера про надання політичного притулку, і в 2018 році - посвідку на проживання у Великобританії.