21:15 18 лютий Київ, Україна

пройшов приблизно з тими самими результатами, що й із лідером Франції, проте загальна картина вимальовується такою, що зустрічі західних представників із Путіним не повинні давати результатів у кожному конкретному випадку, а служать на благо спільної справи загалом – не допустити війни.



У вівторок, 15 лютого, канцлер ФРН Олаф Шольц відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним.. Лідер Німеччини не підтримує введення санкцій проти «Північного потоку-2» у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, Берлін так і не зняв заборони на постачання озброєння Києву. Мабуть, ці фактори створили умови для візиту Шольца до Москви.. На зустрічі з Путіним канцлер ФРН заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий ухвалити три законопроекти на підставі «Мінських домовленостей ». Незабаром після того, як Еммануель Макрон покинув Москву, з візитом до Путіна завітав канцлер ФРН Олаф Шольц .. Дипломатичний візитприблизно з тими самими результатами,й із лідером Франції, проте загальна картина вимальовується такою,зустрічі західних представників із Путіним не повинні давати результатів у кожному конкретному випадку, а служать на благо спільної справи загалом – не допустити війни.У вівторок, 15 лютого, канцлер ФРН Олаф Шольц відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним.. Лідер Німеччини не підтримує введення санкцій проти «Північного потоку-2» у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, Берлін так і не зняв заборони на постачання озброєння Києву. Мабуть, ці фактори створили умови для візиту Шольца до Москви.. На зустрічі з Путіним канцлер ФРН заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий ухвалити три законопроекти на підставі «Мінських».

Путін продовжив наполягати на виконанні зобов'язань НАТО про нерозширення на Схід , які, за словами президента РФ, США давали Росії задовго до приходу до влади Путіна (насправді, таких обіцянок ніхто ніколи не давав)..



Після закінчення зустрічі жодних результатів досягнуто не було. Втім, поїздка Шольца була марною, як, мабуть, і недавній приїзд Макрона. Незважаючи на невдоволення деякими діями канцлера ФРН щодо Росії та підтримки України , Німеччина залишається членом ЄС та НАТО . Вона так само намагається зберегти мир у Європі, про що заявив сам Шольц на зустрічі з Путіним : “ це наш проклятий обов'язок - виступати за збереження миру ” . Очевидно, канцлер ФРН не може діяти на противагу спільним інтересам ЄС. Його візит до Росії дозволив зупинити, або принаймні відстрочити напад Путіна.. Такої ж мети досяг і Макрон, попутно набравши додаткових політичних очок для майбутніх президентських перегонів у Франції..

Відведення військ РФ, оголошене представниками Міноборони Росії, аж ніяк не говорить про те, що почалася деескалація. А ось візити західних лідерів до Москви, їхні бесіди тет-а-тет із Путіним можуть забезпечити мирну стабільність.