Міноборони: ми готові збільшити внески в операції НАТО і сподіваємося на ПДЧ в 2021 р.
09:17 06 грудня Київ, Україна
Як відомо, раніше нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв після онлайн-бесіди з заступником генсека НАТО Мірчею Джоане заявляв, що Україна має шанси отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в найближчі кілька років, якщо здійснить необхідні для цього реформи.
На цьому тижні відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з послами і військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні. Під час зустрічі Таран підкреслив, що ми готові збільшити внески в операції НАТО і сподіваємося на ПДЧ в 2021 р.
"Ми готові збільшити національні внески в операції під керівництвом НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал, приступити до виконання практичних заходів по налагодженню обміну інформацією в режимі реального часу, використовуючи автоматизовані системи.
Все це повинно зробити нас сильнішими і значно наблизити до стратегічної мети - повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
І в цьому контексті ми чітко визначаємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників НАТО в прийнятті такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році".
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