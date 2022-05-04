Міноборони: ми готові збільшити внески в операції НАТО і сподіваємося на ПДЧ в 2021 р.

09:17 06 грудня Київ, Україна

Як відомо, раніше нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв після онлайн-бесіди з заступником генсека НАТО Мірчею Джоане заявляв, що Україна має шанси отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в найближчі кілька років, якщо здійснить необхідні для цього реформи.

На цьому тижні відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з послами і військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні. Під час зустрічі Таран підкреслив, що ми готові збільшити внески в операції НАТО і сподіваємося на ПДЧ в 2021 р.