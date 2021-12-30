Міністр оборони Росії заявив про підготовку Україною та США військової атаки

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21 декабря была проведена расширенная коллегия министерства обороны РФ при участии Владимира Путина, на которой, глава министерства Сергей Шойгу заявил о “готовящейся химической атаке с украинской стороны Донбасса, при участии частных военных компаний США”. Данный вброс является фейком, который уже опровергли.

Российский министр обороны Шойгу распространил,информацию о том, что частные военные компании США готовят провокацию на части территорий Донецкой области, которая контролируется украинскими войсками. “Для совершения провокаций в города Авдеевка и Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами”, – заявил Шойгу. В тот же день, 22 декабря украинские и американские официальные лица ответили, что “информация” озвученная министром обороны России откровенный фейк.

Эксперты полагают, что слова Шойгу были направлены на внутреннюю аудиторию страны. Это было необходимо для возбуждения желания воевать против Украины и убеждения в том, что Запад является виновником происходящего (имеется в виду войны в Донбассе). Дело в том, что по сравнению с 2014 годом, количество россиян, готовых умирать на востоке Украине существенно уменьшилось и теперь Кремлю необходимо повысить градус агрессии к украинцам, чтобы русские вновь увидели в Путине “правого человека, защищающего братский народ”.

Но речь о “предстоящей химической атаке” где-то там на “подконтрольной Украине территории Донбасса” когда-то там в будущем, сильно отличается по эффекту воздействия от “химической атаки украинскими военными совместно с наемниками США” произошедшей вскоре после заявления Шойгу. То есть, Российская Федерация, не раздумывая, может претворить собственную пропаганду в реальность и отравить тысячи мирных жителей Донбасса. Такое событие станет более чем достаточной провокацией для зомбированной части населения России присоединиться к “миротворческому контингенту”, а Путину - позволит спустить с “поводка” армию на границе с Украиной.