МЗС України заборонило постачання води до Криму, поки Росія не відмовиться від окупації півострова

Водопостачання в Крим з материкової України буде повністю відновлено тільки після повної деокупації півострова. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права, підкреслили у відомстві.
"Констатуємо той факт, що під приводом "гуманітарної потреби" російської окупаційної влади в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об'єктів і підприємств військово-промислового комплексу. Очевидним є і той факт, що потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова - стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є військовим злочином", - йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що мета РФ - заселення українських територій громадянами Росії, які "лояльні до експансивної політики своєї держави й, таким чином, здійснення закріплення незаконної окупації".
У відомстві нагадали, що окупаційна влада скоює злочини проти людяності та військові злочини, в тому числі вбивства, насильницькі викрадення, тортури, посягання на людську гідність щодо громадян України у тимчасово окупованому Криму.
Всі зазначені злочини є предметом кримінальних проваджень в Україні та вивчаються Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в межах попереднього вивчення ситуації в Україні.
"Щодо забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, то, як і у випадку з забезпеченням тимчасово окупованої території іншими ресурсами, харчовими продуктами та медичними матеріалами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, це повністю належить до зобов'язань держави-окупанта - Російської Федерації ", - йдеться в заяві МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що будь-які заяви про нібито порушення норм міжнародного права України у зв'язку з припиненням водопостачання є нікчемними з точки зору міжнародного права.
"Вони спрямовані на те, щоб призначити винного за збитки, які несе РФ через незаконну окупацію Криму та розгортання масштабної мілітаризації півострова, за яку платять російські платники податків", - додали в МЗС України.
На сьогодні в анексованому Криму гостро стоїть питання дефіциту води. Окупанти хотіли навіть залучити авіацію для штучного збільшення опадів на півострові.
До російської анексії Криму Україна забезпечувала 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму РФ навесні 2014 років Київ припинив постачання води на півострів. За даними ЗМІ, в Криму поки не знайшли альтернативи постачанням дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.
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