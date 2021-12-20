Міжпланетний політ: ОАЕ відправили космічний апарат на Марс

09:12 20 липень Київ, Україна

Сьогодні вночі в міжпланетну подорож відправлений літальний апарат "Аль-Амаль". Очікується, що він здійснить посадку в грудні поточного року.

Об'єднані Арабські Емірати запустили свою першу в історії міжпланетну місію - марсіанський орбітальний апарат, який, як сподівається країна, надихне регіон і сприятиме вивченню Червоної планети. Старт відбувся о 00:58 за київським часом з японського космодрому Танегасіма на ракеті-носії H-IIA. на Марс відправилася космічна місія "Аль-Амаль" ( "Надія").

За планом "Аль-Амаль" буде летіти до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого буде знаходитися там протягом одного марсіанського року (приблизно 687 земних днів). Працюватиме місія цілодобово - і це ще одна особливість еміратської місії в порівнянні з іншими. Що буде після - поки точно невідомо: є ймовірність, що місію продовжать ще на два роки, до 2025-го.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Місія, яка отримала назву «Надія» або «Марсіанська місія Еміратів», розрахована на те, щоб провести один марсіанський рік або близько двох земних років, вивчаючи розріджену марсіанську атмосферу. Співробітники, задіяні в проекті, сподіваються, що результати космічного апарату розкажуть вченим щось нове про атмосферу Червоної планети в минулому і сьогоденні і, можливо, навіть допоможуть людям зберегти атмосферу нашої власної планети від перетворення на подобу марсіанської. Але ця місія також є амбітним кроком для країни, якій ще немає 50 років і яка вперше вийшла в космос тільки в 2009 році.

«Я думаю, що одним з послань цієї місії є надія, яка є назвою самого зонда», - каже Хесса аль-Матруші (Hessa Al Matroushi), керівник відділу наукових даних і аналізу місії в Космічному центрі Мохаммеда бен Рашида в ОАЕ - Якщо така невелика країна, як наша, здатна виконати таку місію і дістатися до Марса, тоді все можливо. »

Місія «Надія», вартістю 200 мільйонів доларів, була розрахована на те, щоб голосно заявити про можливості країни не тільки в самих еміратах, а й за кордоном. Рішення відправитися на Марс має "струсити" технологічну індустрію Еміратів і створити планетарне наукове співтовариство в країні, де, по суті, нічого подібного не існувало. Ця місія поставить безліч завдань, відомих і невідомих, і стане першим випадком, коли арабська країна досягне іншої планети.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Керівництво ОАЕ початок просувати ідею відправки орбітального корабля на Марс в 2014 році. Передбачалося досягти Червоної планети не пізніше грудня 2021 року - до 50-річчя утворення держави. Через складну орбітальної механіки, щоб встигнути у встановлені терміни необхідно було відправити корабель влітку поточного року. В іншому випадку, довелося б чекати 26 місяців до наступної можливості здійснити запуск.

Історія міжпланетної місії

Групі розробників було запропоновано використовувати міжнародний досвід і побудувати всередині країни космічний апарат, який міг би проводити нові наукові дослідження на Марсі в ці терміни. Це означало, що персонал місії повинен був не тільки вирішувати інженерні завдання космічного польоту, але і стати частиною міжнародного співтовариства вчених, які вивчають Марс. Вони повинні були бути досить добре знайомі з історією освоєння Марса, щоб визначити, які проекти можуть бути науково перспективними.

«Ми не хочемо мати всі ці величезні обсяги даних, і це нікого не цікавить», - говорить Фатма Лота (Fatma Lootah), менеджер місії, що відповідає за наукове обладнання, - «ми хочемо, щоб ці дані були новими, щоб ці дані були проривними. »

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Команда вирішила зосередитися на атмосфері Марса, яку зонди вивчали і раніше, але не всебічно. Вивівши «Надію» на орбіту, яку не використав жоден космічний апарат на Марсі, місія зможе одночасно вивчати верхні і нижні шари атмосфери, що дозволить вченим краще зрозуміти, як вони взаємодіють. Унікальна орбіта також дасть вченим перше детальне уявлення про погоду на Марсі в цілому: по всій планеті, протягом дня і протягом повного сезонного циклу.

Одним з партнерів проекту була Лабораторія атмосферної та космічної фізики Університету Колорадо в Боулдері, де працює наукова група проекту НАСА «атмосфера Марса і Летюча еволюція» (MAVEN), яка з 2014 року обертається навколо Марса, вивчаючи інший набір атмосферних питань.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

Науковий керівник цієї місії Брюс Якоскі (Bruce Jakosky) сказав, що робота в якості наукового співробітника проекту «Надія» сильно відрізнялася від того, що він робив в місіях НАСА. «Працюючи над цим, ми дуже добре обізнані про міжнародне співробітництво. "Це щось новеньке", - сказав він «ми працюємо рука об руку з Еміратами над цим, і це дійсно дає інший погляд на підхід до місії.»

Якоскі сказав, що для «Надії» робота над проектом - це не тільки сама місія, а й міжнародна сцена. «ОАЕ сьогодні не мають багатого досвіду наукових досліджень. Я зазначу, що 1000 років тому вони були лідерами в світі, і я розглядаю це як можливість для них повернути собі частину цього статусу », - сказав він. «Це великий крок, щоб виконати марсіанську місію. Історично такі місії більше терпіли невдачі, ніж процвітали. »

З тих пір як ОАЕ почали свою космічну програму, вони розглядали космічні польоти як щось більше, ніж просто запуск в космос шматка металу з електронною начинкою. Країна піднялася на нафтових доходах, але знає, що вони не стабільні, і хоче диверсифікувати джерела доходів. Деякі мотиви для місії на Марс полягали в тому, що такий проект буде сприяти розвитку технологій й інших не нафтових секторів.

Фото:Арабские Эмираты отправили на Марс исследовательский космический аппарат

«Якщо ви запускаєте щось, що працює в космосі і здатне виконувати завдання в космосі, це також посилає певний сигнал про якість роботи, яку ви робите в своїй країні», - сказав Омран Шараф, керівник місії космічного корабля «Надія».

«Коли ця [місія] була оголошена, багато людей сказали:" О, вони просто роблять це для шоу », - каже Лота. -Вовсе не для цього, а для загального блага. Ті нові знання, які ми отримаємо, сприятимуть подальшому вивченню людством іншої планети, дуже схожої на Землю, яку ми знаємо прямо зараз. Тому я думаю, що хочу зосередитися на науці. »