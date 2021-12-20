Міжпланетний політ: ОАЕ відправили космічний апарат на Марс

09:12 20 липень Київ, Україна

Сьогодні вночі в міжпланетну подорож відправлений літальний апарат "Аль-Амаль". Очікується, що він здійснить посадку в грудні поточного року.

Об'єднані Арабські Емірати запустили свою першу в історії міжпланетну місію - марсіанський орбітальний апарат, який, як сподівається країна, надихне регіон і сприятиме вивченню Червоної планети. Старт відбувся о 00:58 за київським часом з японського космодрому Танегасіма на ракеті-носії H-IIA. на Марс відправилася космічна місія "Аль-Амаль" ( "Надія").

За планом "Аль-Амаль" буде летіти до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого буде знаходитися там протягом одного марсіанського року (приблизно 687 земних днів). Працюватиме місія цілодобово - і це ще одна особливість еміратської місії в порівнянні з іншими. Що буде після - поки точно невідомо: є ймовірність, що місію продовжать ще на два роки, до 2025-го.

Місія, яка отримала назву «Надія» або «Марсіанська місія Еміратів», розрахована на те, щоб провести один марсіанський рік або близько двох земних років, вивчаючи розріджену марсіанську атмосферу. Співробітники, задіяні в проекті, сподіваються, що результати космічного апарату розкажуть вченим щось нове про атмосферу Червоної планети в минулому і сьогоденні і, можливо, навіть допоможуть людям зберегти атмосферу нашої власної планети від перетворення на подобу марсіанської. Але ця місія також є амбітним кроком для країни, якій ще немає 50 років і яка вперше вийшла в космос тільки в 2009 році.

«Я думаю, що одним з послань цієї місії є надія, яка є назвою самого зонда», - каже Хесса аль-Матруші (Hessa Al Matroushi), керівник відділу наукових даних і аналізу місії в Космічному центрі Мохаммеда бен Рашида в ОАЕ - Якщо така невелика країна, як наша, здатна виконати таку місію і дістатися до Марса, тоді все можливо. »

Місія «Надія», вартістю 200 мільйонів доларів, була розрахована на те, щоб голосно заявити про можливості країни не тільки в самих еміратах, а й за кордоном. Рішення відправитися на Марс має "струсити" технологічну індустрію Еміратів і створити планетарне наукове співтовариство в країні, де, по суті, нічого подібного не існувало. Ця місія поставить безліч завдань, відомих і невідомих, і стане першим випадком, коли арабська країна досягне іншої планети.

Керівництво ОАЕ початок просувати ідею відправки орбітального корабля на Марс в 2014 році. Передбачалося досягти Червоної планети не пізніше грудня 2021 року - до 50-річчя утворення держави. Через складну орбітальної механіки, щоб встигнути у встановлені терміни необхідно було відправити корабель влітку поточного року. В іншому випадку, довелося б чекати 26 місяців до наступної можливості здійснити запуск.

Історія міжпланетної місії

Групі розробників було запропоновано використовувати міжнародний досвід і побудувати всередині країни космічний апарат, який міг би проводити нові наукові дослідження на Марсі в ці терміни. Це означало, що персонал місії повинен був не тільки вирішувати інженерні завдання космічного польоту, але і стати частиною міжнародного співтовариства вчених, які вивчають Марс. Вони повинні були бути досить добре знайомі з історією освоєння Марса, щоб визначити, які проекти можуть бути науково перспективними.

«Ми не хочемо мати всі ці величезні обсяги даних, і це нікого не цікавить», - говорить Фатма Лота (Fatma Lootah), менеджер місії, що відповідає за наукове обладнання, - «ми хочемо, щоб ці дані були новими, щоб ці дані були проривними. »

Команда вирішила зосередитися на атмосфері Марса, яку зонди вивчали і раніше, але не всебічно. Вивівши «Надію» на орбіту, яку не використав жоден космічний апарат на Марсі, місія зможе одночасно вивчати верхні і нижні шари атмосфери, що дозволить вченим краще зрозуміти, як вони взаємодіють. Унікальна орбіта також дасть вченим перше детальне уявлення про погоду на Марсі в цілому: по всій планеті, протягом дня і протягом повного сезонного циклу.

Одним з партнерів проекту була Лабораторія атмосферної та космічної фізики Університету Колорадо в Боулдері, де працює наукова група проекту НАСА «атмосфера Марса і Летюча еволюція» (MAVEN), яка з 2014 року обертається навколо Марса, вивчаючи інший набір атмосферних питань.

Науковий керівник цієї місії Брюс Якоскі (Bruce Jakosky) сказав, що робота в якості наукового співробітника проекту «Надія» сильно відрізнялася від того, що він робив в місіях НАСА. «Працюючи над цим, ми дуже добре обізнані про міжнародне співробітництво. "Це щось новеньке", - сказав він «ми працюємо рука об руку з Еміратами над цим, і це дійсно дає інший погляд на підхід до місії.»

Якоскі сказав, що для «Надії» робота над проектом - це не тільки сама місія, а й міжнародна сцена. «ОАЕ сьогодні не мають багатого досвіду наукових досліджень. Я зазначу, що 1000 років тому вони були лідерами в світі, і я розглядаю це як можливість для них повернути собі частину цього статусу », - сказав він. «Це великий крок, щоб виконати марсіанську місію. Історично такі місії більше терпіли невдачі, ніж процвітали. »

З тих пір як ОАЕ почали свою космічну програму, вони розглядали космічні польоти як щось більше, ніж просто запуск в космос шматка металу з електронною начинкою. Країна піднялася на нафтових доходах, але знає, що вони не стабільні, і хоче диверсифікувати джерела доходів. Деякі мотиви для місії на Марс полягали в тому, що такий проект буде сприяти розвитку технологій й інших не нафтових секторів.

«Якщо ви запускаєте щось, що працює в космосі і здатне виконувати завдання в космосі, це також посилає певний сигнал про якість роботи, яку ви робите в своїй країні», - сказав Омран Шараф, керівник місії космічного корабля «Надія».

«Коли ця [місія] була оголошена, багато людей сказали:" О, вони просто роблять це для шоу », - каже Лота. -Вовсе не для цього, а для загального блага. Ті нові знання, які ми отримаємо, сприятимуть подальшому вивченню людством іншої планети, дуже схожої на Землю, яку ми знаємо прямо зараз. Тому я думаю, що хочу зосередитися на науці. »