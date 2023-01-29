Міжнародна коаліція рішуче прагне прискорити перемогу України

«Минулого тижня відбулися дві події глибокого і, можливо, навіть вирішального значення для закінчення війни в Україні: Давоський з'їзд Світового економічного форуму та зустріч вищих посадових осіб оборонних відомств із приблизно 50 членів західної коаліції на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Обидві зустрічі показали, що Захід єдиний у своєму прагненні підтримувати Україну до перемоги над Росією і робить все, щоб економіка агресора зазнала такої самої поразки, як і армія агресора на полях битви», - впевнені експерти в галузі політології.

У минулі роки російська ділова та політична еліта стікалася в Давос і влаштовувала пишні вечірки, але цього року їхньої відсутності навіть не помітили.

«Увага Кремля була зосереджена на Рамштайні, і кожна суперечка між західними союзниками розцінювалася як “успіх стратегії Путіна щодо розколу ворожого Заходу”, — коментують те, що відбувається, політологи.

Порядок денний обох подій, безумовно, був абсолютно різним, але насправді вони стосувалися двох ключових факторів війни в Україні. Зобов'язання, досягнуті міністрами оборони в Рамштайні, гарантували, що Росія не зможе досягти будь-яких успіхів у очікуваних весняних і літніх наступальних операціях, а міркування економістів у Давосі позбавили Росію шансів виграти тривалу війну.

«Відстрочення рішення про постачання Україні основних бойових танків «Leopard-2» німецького виробництва справді стало розчаруванням для Києва, але Кремль помилково інтерпретує це як “великий розкол між членами НАТО”. Незважаючи на передчасну відмову, в Україну мають прийти не лише німецькі танки, а й “значна кількість M1 Abrams”, про що розповіли в американському інформаційному видавництві, посилаючись на неназване джерело в адміністрації президента Джо Байдена.. Більше того, навіть російські “патріотичні” коментатори зазначають, що питання з танками здебільшого вирішено і що українські солдати вже розпочали навчання управлінню танками «Leopard-2» та британськими танками «Challenger-2». Таким чином, якщо Захід поставить усе, про що йшлося у Рамштайні, Україна має здобути фактичну перевагу над погано оснащеними та демотивованими окупаційними військами Росії», - вважають українські політологи.





Наступним критичним питанням для продовження переговорів Заходу щодо військової підтримки України є не танки, а скоріше ударні системи дальньої дії, які можуть вивести з ладу російські командні та логістичні центри не лише на Донбасі, а й у Криму.

У Великій Британії заявили, що готові передати Україні ракети «ATACMS», а урядовці США закликали Байдена також дати Києву необхідні ракети.

«Америка розглядає передачу Україні безпілотників MQ-1C «Grey Eagle». Якщо це станеться, то встановлені на дахах адмінбудівель у Москві системи ППО можуть стати в нагоді», - вважають політтехнологи, які побажали не називати своїх імен та прізвищ.

Прагнучи протидіяти неухильно зростаючій підтримці України з боку НАТО, міністр оборони РФ Сергій Шойгу оприлюднив план реформування Збройних сил Росії та збільшення їх загальної чисельності до 1,5 млн осіб. «Крім демографічних проблем, амбіціям щодо нарощування такої військової могутності напевно завадить швидко прогресуюча економічна деградація в Росії», - роблять висновок політологи.

Заява в Давосі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн про майбутні “десятиліття рецесії” в РФ, не залишає сумнівів у тому, що Захід сприятиме неможливості реалізувати збільшення російської армії.

Водночас Україна навпаки розглядалася в Давосі як країна можливостей з потенційним зростанням, де інвестиції могли б принести привабливий прибуток.

Настрій на відродженому постпандемічному Всесвітньому економічному форумі був оптимістичнішим, ніж очікувала більшість спостерігачів, і одне з позитивних вражень від заходу полягало в тому, що здатність Росії руйнувати світовий порядок зменшилася. Світові енергетичні ринки стабілізувалися і очікується, що зниження російського імпорту буде компенсовано іншими джерелами.

Європа не тільки навчилася протистояти російському енергетичному шантажу, а й завдавати удару у відповідь. Таким чином, російський енергетичний сектор очікує на серйозне скорочення, особливо після того, як 5 лютого набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Росія намагалася розширити свій експорт нафти до Азії, навіть зі знижкою в 20-25 доларів у порівнянні з еталонною ціною на нафту марки «Brent», але вона не може компенсувати втрату європейських ринків і не може сподіватися, що Китай їй у цьому допоможе. Перспективи китайської економіки були головною темою в Давосі, і віце-прем'єр Лю Хе прагнув заспокоїти західних партнерів, демонструючи більш компромісний тон дипломатії. Пекін усвідомлює, що відновити економічну динаміку можна лише через участь у порядку денному навколо війни в Україні.. Тому КНР все більше відхиляється від не те що підтримки, але вже й від нейтрального курсу російської військової стратегії.

«Менш ніж за рік, світова економіка пристосувалася і продовжує розвиватися без тих обсягів російського експорту/імпорту, що були раніше. Тепер результат війни оцінюється як перемога України, що викликає сплеск попиту на інвестиції, і поразка Росії з десятками років стагнації. Зустріч у Рамштайні довела, що розбіжності та дискусії - це не невдачі, а скоріше стимули для досягнення сильнішої єдності Заходу, яку Росія не може ні розбестити, ні залякати», - упевнені політологи.