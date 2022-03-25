Місцеві вибори - результати партії Євросолідарність

В Євросолідарності заявили, що вже обробили 80% голосів і можуть з упевненістю сказати про перемогу в Київраді і чотирьох облрадах. Згідно з державними даними, партія дійсно набрала від 9 до 14% в більшості областей.

Надано такі результати:

- Євросолідарність перемагає в Київській міськраді (20,29%, пораховано 100% протоколів), Київській облраді (19,74%), Львівській облраді (31,32%), Тернопільській облраді (23,36%), Рівненській облраді (18, 77%);

- Євросолідарність буде представлена у всіх облрадах, міськрадах облцентрів, міськрадах Кривого Рогу, Краматорська, Слов'янська, Старобільська і інших міст;

- Кандидати від ЄС проходять до другого туру в Рівному (Олександр Тертяк - 16,7%, опонент Віктор Шакірзян - 19,4%), Сумах (Вадим Акперов - 16,1%, опонент Олександр Лисенко - 43,5%), Львові (Олег Синютка - 31,8%, опонент Андрій Садовий - 39,8%);

- від 9 до 14% Євросолідарність набирає в більшості областей;

- до 9% - в Харківській, Полтавській та Чернігівській областях;

- Євросолідарність обходить Слугу народу в Харкові (8,13% проти 8,03%), кандидат від Євросолідарності в мери Одеси отримав більшу підтримку, ніж кандидат від СН.